Milan, piove sul bagnato: nuova minaccia per Leao

Momento difficilissimo per il Milan in campo ma anche fuori, tornano a farsi sentire i rumours sul futuro di Leao

Atmosfera davvero complicata in casa Milan, in questo momento. I rossoneri speravano di poter imprimere una sterzata alla stagione con il match contro il Borussia Dortmund, ma la vittoria tedesca per 3-1 ha inguaiato notevolmente il Diavolo.

L’assenza di Leao, da sola, non spiega il tracollo con i gialloneri, anche se si unisce a numerose altre che hanno fatto sì che la squadra affrontasse l’appuntamento in grande emergenza. Sotto accusa finisce ancora una volta Pioli, anche per le evidenti responsabilità che il suo staff ha nella gestione della rosa e nel ripetersi di infortuni a catena. La posizione del tecnico è in bilico, il blitz di Cardinale a Milanello fotografa bene la tensione che si respira. L’uscita dall’Europa è uno scenario ormai concreto anche se c’è ancora una ultima speranza nell’ultimo turno di Champions League. Ma bisognerà vincere a Newcastle e sperare che il Psg perda in casa del Borussia Dortmund. Proprio con i francesi, si crea un ulteriore intreccio che fa scendere diverse ombre sul futuro rossonero.

Milan, il Psg ripensa a Leao: i francesi fanno sul serio

Il pareggio di Mbappé su rigore al 98′ contro il Newcastle è stata una ulteriore doccia gelata, condannando il Milan a sperare in una unica combinazione di risultati per il passaggio agli ottavi di finale. Ma il fuoriclasse francese potrebbe vivere l’ultima annata sotto la Torre Eiffel e cercare gloria altrove, soprattutto se anche quest’anno i suoi non dovessero rivelarsi in grado (e non lo sembrano) di sollevare l’agognata Champions.

Torna il Real Madrid sullo sfondo, per l’attaccante, e il Psg, secondo ‘Todofichajes.com’, in Spagna, torna a pensare a Leao come suo erede. Il portale spagnolo riferisce che, nonostante il portoghese abbia rinnovato il contratto con il Milan fino al 2028, potrebbe presentare una offerta iniziale di 90 milioni di euro.