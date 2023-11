L’Uefa ha deciso: Inter e Roma meglio di tutti

L’Inter pareggia a Lisbona col Benfica, la Lazio vince col Celtic mentre la Roma attende il Servette: la classifica del ranking Uefa

Si è chiusa ieri la due giorni di Champions League che ha dato altri verdetti per la qualificazione agli ottavi di finale e le ‘retrocessioni’ in Europa League. L’Inter era già qualificata e con il pareggio in rimonta a Lisbona è rimasta in corsa saldamente anche per il primo posto, fondamentale nel sorteggio. Anche la Lazio ha centrato il passaggio del turno, con una giornata di anticipo, e ora si giocherà la vetta nel match di Madrid con l’Atletico. Complicata invece la situazione del Milan, che ha bisogno di un miracolo per gli ottavi e rischia anche l’Europa League. Al Napoli basterà invece pareggiare all’ultima col Braga per andare avanti.

Stasera toccherà invece a Roma, Atalanta e Fiorentina, tutte quante già matematicamente – almeno – al playoff di Europa League o ai sedicesimi di Conference. Tutte quante corrono anche nella classifica generale, per scalare posizioni nel ranking Uefa per club che ovviamente fa molto comodo e contribuisce al ranking Uefa per nazioni. Sul sito ufficiale del massimo organo calcistico europeo è stata aggiornata questa mattina la classifica aggiornata dopo i match di Champions, che vede due italiane nella top 10.

All’ottavo posto c’è l’Inter con 90.000 punti di coefficiente mentre al decimo c’è la Roma a 86.000, con la possibilità di guadagnare ulteriori punti posizioni sul Lipsia nono e appunto sull’Inter e lo United che è settimo a 91.000. Sesto è poi il Chelsea, preceduto da Liverpool, PSG e da Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. La squadra di Guardiola è in testa con 130.000. Per quanto riguarda le altre italiane la Juventus, senza coppe, è 12esima a 80.000, poi il Napoli è 16esimo a 71.000. L’Atalanta è 24esima (58.000), il Milan 31esimo (49.000), la Lazio 38esima (41.000) e la Fiorentina 66esima (24.000).