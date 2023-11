Juve, accordo col calciatore: manca quello tra club per toglierlo all’Inter

L’ok del centrocampista al trasferimento immediato alla formazione bianconera: nuova formula a sorpresa

Nuove scintille di mercato tra Juventus e Inter. Dopo il pareggio maturato in campo la scorsa domenica nell’atteso derby d’Italia, in una partita che per la verità ha offerto poco spettacolo per quanto messo in campo dalle due formazioni, è pronta una nuova battaglia a distanza tra i due club.

Il nome è sempre quello di Lazar Samardzic, centrocampista che la scorsa estate sfiorò solamente l’approdo a titolo definitivo all’Inter. A far saltare il banco, a visite mediche già effettuate, era stato infatti il padre-agente del serbo, piombato improvvisamente nella trattativa ad affare praticamente concluso. Nonostante i rapporti burrascosi tra le parti in causa, il pressing nerazzurro nei confronti del calciatore di proprietà dell’Udinese non è comunque tramontato.

A questo va poi sommato l’inserimento della Juve, altra grande pretendente sulle tracce di Samardzic. Il club bianconero, in piena emergenza a centrocampo tra le squalifiche di Pogba e Fagioli più i ripetuti infortuni che hanno colpito il reparto nelle ultime settimane, farebbe carte false pur di anticipare il suo ingaggio al prossimo gennaio. Un acquisto fortemente desiderato da Massimiliano Allegri, per aggiungere quella qualità di cui spesso avrebbe bisogno in mezzo al campo la formazione bianconera.

Calciomercato Juve, intesa con Samardzic: nuova offerta all’Udinese

In vista del mercato di gennaio, Lazar Samardzic rimane dunque uno dei primi calciatori sulla lista dei desideri dei dirigenti della Juventus.

Stando a quanto riferito su ‘Twitter’ da insider bianconeri, il club avrebbe peraltro già raggiunto l’intesa economica con gli agenti del centrocampista serbo. Per quanto riguarda invece l’offerta da recapitare all’Udinese, la Juventus starebbe valutando di proporre un prestito con diritto di riscatto al prossimo giugno. A questo punto, forte della volontà del calciatore di voler sposare il progetto bianconero a Torino, tutto dipenderà dal club friulano. Una trattativa che, qualora realmente dovesse essere anticipata a gennaio, rischierebbe infatti di tagliare fuori dai giochi l’Inter, proiettata più sulla prossima estate che sul mercato di riparazione.