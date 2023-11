DIRETTA Europa League, Atalanta-Sporting CP: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e lo Sporting di Amorim in tempo reale

L’Atalanta ospita lo Sporting CP a Bergamo in una gara valida per la quinta giornata del gruppo D di Europa League. Una sfida che potrebbe già emettere i verdetti finali del girone che sarà diretta dall’arbitro inglese Oliver.

Da una parte i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dalla sconfitta casalinga in Serie A contro il Napoli che li ha fatti scendere in settima posizione in classifica, vogliono voltare subito pagina e tornare a fare risultato. Già aritmeticamente qualificati alla fase successiva, gli orobici hanno bisogno di almeno un pareggio per ottenere la certezza del primo posto nel girone. Dall’altra i biancoverdi di Ruben Amorim, che invece vengono dalla goleada in Coppa del Portogallo contro i dilettanti del Dumiense, devono vincere per non dover dipendere dal risultato tra Sturm Graz e Rakow per passare il turno con una giornata di anticipo. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i bergamaschi si imposero con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Scalvini e Ruggeri prima del rigore di Gyokeres. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Sporting CP live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Sporting CP

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Diomande, St. Juste, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Trincao. All. Amorim

CLASSIFICA GRUPPO D: Atalanta punti 10, Sporting CP 7, Sturm Graz 4, Rakow 1.