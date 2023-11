Cagliari, Ranieri non lo fa giocare: a gennaio si accende la pista estera

Nel Cagliari di Ranieri sta trovando poco spazio e, proprio per questo, a gennaio il giocatore potrebbe cambiare maglia

Il Cagliari è stata l’ultima squadra, nella scorsa stagione, ad aver ottenuto la promozione nel massimo campionato italiano; i rossoblù hanno superato i playoff di Serie B vincendo la finale di ritorno, in casa del Bari, all’ultimo istante grazie alla rete di Pavoletti. L’attaccante è stato protagonista anche del primo successo in A della sua squadra con una doppietta, sempre nel finale, contro il Frosinone.

L’obiettivo dei ragazzi di Ranieri è quello di raggiungere la salvezza e, proprio per questo, nella scorsa sessione estiva di mercato sono state fatte diverse operazioni con l’intenzione di andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico.

A livello offensivo è stato acquistato Shomurodov; il centravanti è arrivato in prestito dalla Roma con l’obiettivo di mostrare il suo talento che ai giallorossi si è visto a tratti.

Le cose, fino a questo momento, non stanno andando come previsto; il classe 1995 non sta trovando molto spazio all’interno delle rotazioni di Ranieri. Il Cagliari, là davanti, può contare su diverse alternative (da Petagna a Luvumbo a Pavoletti, passando per Lapadula), che ne hanno ridotto notevolmente il minutaggio.

A gennaio, quindi, il ragazzo ed il suo entourage, insieme alla Roma proprietaria del suo cartellino, potrebbero valutare un addio anticipato. Al momento le soluzioni potrebbero essere due, entrambe all’estero.

Shomurodov, sirene estere: piace in Turchia e Spagna

Shomurodov piace in Turchia e in Spagna, con il Trabzonspor ed il Galatasaray che in estate avevano palesato un interesse nei confronti del ragazzo, salvo poi frenare le trattative. A gennaio questa opzione potrebbe riaccendersi, ma non è da escludere nemmeno la pista spagnola per l’attaccante uzbeko.

Una sua partenza non è da escludere nonostante Ranieri, per raggiungere la salvezza il prima possibile, abbia bisogno di tutta la rosa a disposizione.