Addio Juve, Allegri resta in Serie A: primo contatto

Il tecnico toscano non è certo di rimanere sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione

A differenza delle dirette avversarie in campionato impegnate nel penultimo turno di Champions League, la Juventus – assente quest’anno dalle competizioni europee – avrà qualche giorno in più per riposare e preparare il prossimo turno di Serie A, in programma venerdì sera in trasferta contro il Monza.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri, in virtù del pareggio ottenuto nell’ultima giornata nel derby d’Italia contro l’Inter, si è mantenuta a debita distanza dal primo posto con soli due punti di svantaggio. In vista del big match della quattordicesima giornata che vedrà i nerazzurri domenica sera in trasferta contro il Napoli, la Juve potrebbe approfittarne per recuperare terreno e per portarsi – almeno per due notti – in vetta alla classifica del campionato.

Per quanto riguarda il futuro dell’allenatore toscano, invece, potrebbero presto giungere importanti novità. Stando a quanto riportato da ‘asromalive.it’, il profilo del tecnico della Juventus è assai gradito alla Roma dei Friedkin. A tal punto che da parte del club giallorosso sono già stati effettuati dei sondaggi con riscontri positivi. Futuro di Allegri che, per forza di cose, si lega a quello del collega/rivale José Mourinho sulla panchina giallorossa.

Calciomercato Roma, sondato Max Allegri per la panchina

Il contratto dello ‘Special One’ con la Roma andrà infatti in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, a differenza di quello di Allegri legato alla Juventus fino all’estate 2025.

Per quanto riguarda l’allenatore toscano, avrebbe già aperto alla possibilità di poter lasciare la Juventus con un anno di anticipo. Nel caso in cui quella che ad oggi è solamente un’idea dovesse concretizzarsi in qualcosa di reale nei prossimi mesi, si aprirebbe un’autostrada davanti alla Roma. Dopo i sondaggi già effettuati nelle ultime settimane, la sensazione è che Allegri sarebbe ben lieto di trasferirsi alla guida della formazione capitolina per scrivere un’altra importante pagina della sua carriera nel campionato italiano. Tutto, infine, dipenderà anche dalla volontà di Mourinho, che di recente ha rifiutato offerte faraoniche dall’Arabia Saudita e che non ha del tutto scartato la possibilità di rinnovare ancora con i giallorossi.