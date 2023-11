Un ex Real Madrid per il Frosinone: Di Francesco prepara l’assalto a gennaio

Il Frosinone vuole rinforzare la propria rosa e, per il mercato di gennaio, il club ha pronto il regalo per Di Francesco

Una squadra che sta disputando una prima parte di stagione estremamente positiva. Il Frosinone, neopromosso nel massimo campionato italiano, ha raccolto diciotto punti in tredici giornate. Cammino decisamente positivo per una squadra che vuole raggiungere la salvezza il prima possibile. Tra i grandi protagonisti non possiamo non menzionare Di Francesco capace, fin dal primo momento, di imporre la propria filosofia di gioco.

L’obiettivo, come detto, è la salvezza e per raggiungerlo la società sembra intenzionata ad intervenire sul mercato in modo da dare a Di Francesco ulteriori risorse per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Tra gli obiettivi del club troviamo un ex Real Madrid la cui esperienza, in uno dei club più importanti in Europa, non è stata delle migliori.

Stiamo parlando di Mario Gila, difensore centrale classe 2000 in forza alla Lazio; in biancoceleste sta giocando con il contagocce dal momento che, fino ad ora, ha giocato solamente due partite (una in campionato e una in Champions League) a causa dell’infortunio di Romagnoli. Le sue prestazioni contro Salernitana e Celtic sono state sufficienti ma il suo futuro potrebbe non essere alla Lazio.

Frosinone, per la difesa si pensa a Gila: la formula del trasferimento

Solo due presenze con la maglia del Real Madrid prima di trasferirsi nella capitale sponda biancoceleste a luglio del 2022; a distanza di diciotto mesi, il centrale potrebbe cambiare nuovamente maglia con il Frosinone che sembra essere particolarmente interessato. La formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con diritto in modo da permettere al club di valutare il giocatore per sei mesi prima di decidere l’eventuale riscatto.

Gila è un classe 2000 e Di Francesco, con i giovani, sta dimostrando di saper lavorare benissimo; l’esempio perfetto è Reinier capace, dopo le panchine delle prime giornate, di imporsi come un titolare della squadra ed essere fondamentale nell’arco dei novanta minuti. Il difensore ex Real Madrid potrebbe fare lo stesso percorso.

Gennaio è sempre stato un mese importante all’interno della stagione calcistica; le società, in inverno, hanno la possibilità di rinforzarsi in vista della decisiva seconda parte di stagione. Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, sembra stia pensando a Gila. Il centrale, viste le difficoltà di rendimento che sta avendo in biancoceleste, potrebbe anche decidere di cambiare maglia in modo da mettere in mostra le proprie qualità; situazione da monitorare dal momento che siamo ancora sul piano della semplice ipotesi.