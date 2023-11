Simeone non si accontenta: “Grande partita, ma vogliamo sempre vincere”

Le parole del Cholito Simeone ai microfoni di Amazon Prime Video nel post partita di Real Madrid-Napoli

Pur fornendo una partita per larghi tratti dello stesso valore del Real Madrid, il Napoli perde nuovamente il confronto con gli uomini di Ancelotti. Il confronto del Bernabeu, però, offre spunti molto interessanti per la compagine di Mazzarri, in grado di aprire la contesa grazie alla rete del Cholito Simeone.

Proprio l’attaccante argentino, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha fornito il suo personale punto di vista sulla partita. Immancabile l’analisi degli ultimi minuti di gioco, che hanno visto i Blancos prendere il largo. Ecco quanto dichiarato dall’attaccante del Napoli: “Cos’ è successo nel finale? Secondo me già dopo il 3-2 abbiamo concesso molti spazi spazi. Sono comunque contento dei miei compagni. Il gruppo è forte, ha fatto una grande partita al di là degli altri minuti, credo che abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Non è facile, ci abbiamo provato e continueremo a farlo”.

Simeone ha poi rimarcato le cose positive della gara, che però non hanno portato il Napoli a raccogliere punti: “Sicuramente è una cosa positiva per come come abbiamo giocato e affrontato la partita. Vittoria è quando si vince, non ce l’abbiamo fatta. Ci dispiace, vogliamo sempre vincere. Proveremo a migliorare, capendo quello che abbiamo sbagliato in settimana, per ripartire domenica. Cosa c’è nel tuo gol? Per me è sempre speciale questa partita, qui ho visto la mia prima partita di Champions contro il Barcellona è stato un po’ il destino venire qui e sapere che dovessi giocare. C’è aria di derby in famiglia, ma è una cosa mia personale. Al di là di quello, sono contento di aver disputato i minuti che ho giocato ma non tanto perché volevo vincere