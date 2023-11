Roma, siparietto Mourinho-El Shaarawy: “Gli ho detto che gioca”. E Abraham lavora col pallone | VIDEO CM.IT

Rifinitura prima di Servette-Roma a Trigoria, match fondamentale per il primo posto nel girone di Europa League: il divertente siparietto Mou-ElSha-giornalisti e gli esercizi di Abraham

Per la Roma è iniziata l’operazione Servette, fondamentale per la rincorsa al primo posto del girone di Europa League, utile a evitare il playoff che invece l’anno scorso i giallorossi hanno dovuto superare. Mourinho ha tutta l’intenzione di risparmiarsi questa doppia sfida di febbraio, per questo sarà importante vincere domani in Svizzera e poi all’ultima con lo Sheriff.

Intanto si parte da Ginevra, con la rosa quasi del tutto a disposizione. Nella rifinitura a Trigoria di questa mattina regolarmente in gruppo Mancini, malconcio dopo la partita con l’Udinese. Ok anche Renato Sanches, che magari troverà qualche minuto col Servette.

Out i soliti, ovvero Smalling, Kumbulla e Abraham. L’albanese è tornato però già in gruppo, sta rientrando parzialmente e gradualmente ed è sempre più vicino. Per Mourinho sarà una bella boccata d’aria. L’inglese invece si è allenato a parte sul campo accanto a quello dei compagni, con corsa blanda e qualche esercizio col pallone e sui colpi di testa.

Sarebbe fondamentale una vittoria domani sera, visto che lo Slavia Praga è a pari punti ma davanti alla Roma per la classifica avulsa (con lo scontro diretto in totale parità, ha differenza reti migliore e più gol segnati).

In porta tornerà Svilar, portiere di coppa, in difesa scelte obbligate con Mancini, Llorente e Ndicka. Sugli esterni i ballottaggi principali: Celik insidia Karsdorp, El Shaarawy invece può rilevare Spinazzola.

Prima dell’allenamento, c’è stato un siparietto che ha visto protagonista il ‘Faraone’. Prima i sorrisi e il breve colloquio con Mourinho, poi lo ‘Special One’ ha risposto – sorridendo – ai giornalisti: “Cosa gli ho detto? Che domani gioca”.

😅A Trigoria siparietto con #Mourinho dopo i sorrisi con #ElShaarawy: “Gli ho detto che domani gioca”‼️

🔥E poi Tammy #Abraham che si allena in campo col pallone 💪🏿

👌C’è #Mancini, out #Smalling e #Kumbulla che sta rientrando gradualmente in gruppo@calciomercatoit #ASRoma pic.twitter.com/pDYDD9UMqa — Francesco Iucca (@francescoiucca) November 29, 2023

In mezzo Paredes in regia con Cristante e Bove mezze ali, visto che Pellegrini è appena rientrato e va gestito. Un po’ come Paulo Dybala, che comunque si gioca il posto con Belotti. Fuori lista Azmoun e Kristensen.