L’Inter rimonta tre gol al Benfica, pari spettacolo: il Real stende il Napoli 4-2

Dopo un primo tempo horror, l’Inter risale la china e strappa un buon pareggio al Da Luz. Il Real Madrid regola il Napoli 4-2

Pareggio spettacolare al Da Luz. Dopo un primo tempo soporifero, l‘Inter riesce a rimontare tre reti ai lusitani nel corso di una ripresa volitiva e gagliarda, sfiorando anche la rete del vantaggio negli ultimi minuti di gioco. Al Bernabeu il Real Madrid passa 4-2: a far svoltare la contesa è il sigillo di Paz, preludio al gol di Joselu che chiude l’incontro.

Pronti via e il Benfica prima spaventa e poi travolge i nerazzurri, che faticano ad entrare in partita e vengono puniti in tre circostanze sempre da Joao Mario. Il grande ex passeggia nella retroguardia di Inzaghi, con Bisseck che fa fatica a prendere le contromisure giuste. Lenta e macchinosa, l’Inter non carbura e presta il fianco alle folate letali del Benfica, che chiude la prima frazione di gioco in vantaggio di tre gol.

Nella ripresa è Marco Arnautovic a suonare la riscossa. Al 52′ il bomber dell’Inter trova la prima rete nella sua nuova esperienza in nerazzurro, sul filo del fuorigioco. Passano pochi giri di lancetta e Frattesi riapre definitivamente i giochi, con una girata di piatta che coniuga qualità e senso di inserimento da mezzala pura. Gli uomini di Inzaghi alzano i giri del motore e sfiorano il pari in due circostanze, prima della girandole dei cambi. Appena entrato, Marcus Thuram si rende protagonista di una progressione delle sue: Otamendi non riesce a contenerlo ed è costretto a stenderlo. Dal dischetto si presenta Alexis Sanchez, che spiazza con freddezza Trubin e regalare il 3-3. Inzaghi, però, non si accontenta e getta nella mischia anche Lautaro Martinez. Alla fine, però, il palo dice di no ad una conclusione a botta sicuro di Barella.

Il Napoli fa e disfa: il Real Madrid passa nel finale grazie a Paz

Non meno spettacolare è il confronto del Bernabeu. A stappare la partita è Simeone al nono minuto di gioco, a cui risponde immediatamente Rodrygo. I ritmi sono molto alti e la compagine di Mazzarri non ha alcun timore reverenziale. I Blancos, però, prendono progressivamente campo e coraggio.

Al 22′ Bellingham con un movimento dei suoi si fa trovare tutto solo nel cuore dell’area di rigore e non sbaglia. Nella ripresa gli Azzurri non abbassano la cresta, anzi. Ad inchiodare la nuova parità è Zambo Anguissa con un tiro forte di collo pieno dall’area di rigore. Gli ospiti ci provano e sfiorano il gol in almeno due circostanze. Kvara, però, pecca in altruismo. Ferito, il Real reagisce. A cavallo dell’ora di gioco i Blancos prendono in mano le redini del gioco e cominciano a creare occasioni a raffiche. In una di queste, al minuto 84, è Paz a fare 3-2; dopo pochi minuti i padroni di casa chiudono i giochi grazie a Joselu in pieno recupero. A questo punto, gli uomini di Mazzarri non possono permettersi di fallire l’impegno casalingo contro il Braga.