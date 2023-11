Gilardino nei guai: si è rotto, i tempi di recupero preoccupano

Continuano i problemi per Gilardino; il tecnico dovrà fare a meno di un titolare infortunatosi nell’ultima partita di campionato

Il Genoa, all’ultima partita di campionato, ha affrontato in trasferta il Frosinone; un match che i ragazzi di Gilardino hanno perso all’ultimo secondo. Sconfitta difficile da digerire trattandosi di uno scontro diretto per la salvezza, principale obiettivo della squadra. Il due a uno subito però non è stata l’unica nota negativa della partita.

Gilardino, infatti, deve fare i conti con l’infortunio di un titolare; a fine primo tempo l’allenatore è stato costretto a fare un cambio non previsto togliendo Strootman ed inserendo Thorsby. Per l’ex centrocampista della Roma si tratta del secondo stop stagionale dopo quello proprio contro i giallorossi.

Un problema non di poco per il Genoa considerando l’importanza del classe 1990 nel sistema di gioco della squadra. Giocatore forte fisicamente, dinamico e con la capacità di svolgere, al meglio, sia la fase difensiva (aiutando il reparto arretrato) sia quella offensiva grazie ai suoi inserimenti. A questo bisogna aggiungere l’esperienza di Strootman e la sua leadership che lo rendono una figura di riferimento per quanto riguarda il centrocampo del Grifone.

Infortunio Strootman al Genoa: i tempi di recupero

Continuano dunque i problemi per Gilardino costretto a fare a meno di un altro titolare. L’infermeria del Genoa continua a riempiersi con Strootman ultimo infortunato di una lunga serie; il centrocampista si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato, come riporta Tuttosport, la distrazione del quadricipite femorale della coscia destra.

I tempi di recupero sono stimati in venti giorni con l’olandese che salterà la sfida contro l’Empoli e, probabilmente, quella il Monza (fondamentali per la salvezza del club) più l’ottavo di finale di Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio.

Strootman dovrebbe tornare a disposizione di Gilardino per la delicata sfida contro la Juventus, in programma il prossimo quindici dicembre. Assenza pesante per una squadra che continua a perdere pezzi importanti; in vista della sfida di campionato del prossimo weekend, il tecnico dovrà molto probabilmente fare a meno non solo del centrocampista ma anche di Gudmundsson, Retegui, Bani, Jagiello ed Ekuban.

Contro l’Empoli squadra in emergenza con Gilardino che, per quanto riguarda il centrocampo, confermerà Thorsby al posto di Strootman. Momento non semplice ma il club ha dimostrato di saper andare oltre le difficoltà e dovrò farlo anche la prossima giornata in una partita decisamente importante nella corsa alla salvezza.