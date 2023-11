Fatto fuori dopo la Champions: la scelta UFFICIALE

Rimosso dopo il grave errore nel match di ieri sera, valevole per la quinta giornata, della fase a gironi di Champions League

Sta facendo discutere parecchio il calcio di rigore assegnato al Psg al 98’, nel match contro il Newcastle.

Un penalty, che ha mandato su tutte le furie i Magpies e l’Inghilterra intera. Un penalty, concesso dopo che Szymon Marciniak è stato richiamato alla review dall’addetto VAR, Tomasz Kwiatkowski.

Un errore davvero grave che a quanto pare è stato valutato tale anche dalla UEFA. E’ notizia di pochi minuti fa, infatti, che il polacco non prenderà parte al match tra Real Sociedad e Salisburgo. E’ arrivata una sostituzione, ancora non spiegata dagli organi della UEFA, che non ha preso posizione nemmeno su quanto successo ieri al Parco dei Principi. Ma a volte le parole non servono, sono i fatti che contano e la scelta di stamani sembra davvero lasciare pochi dubbi.

Psg-Newcastle, il rigore riscrive la classifica: piccola speranza per il Milan

Un rigore, poi realizzato da Mbappe, che ha riscritto la classifica del girone di Champions League, che vede il Milan all’ultimo posto.

Il Newcastle adesso sarà chiamato a vincere ad ogni costo, sperando che il Psg non faccia lo stesso per accedere agli ottavi di finale. Il punto guadagnato ha peggiorato anche la situazione del Milan: i rossoneri hanno ancora una piccolissima speranza di strappare il pass da seconda, battendo chiaramente i Magpies, e sperando che i francesi perdano con un Borussia Dortmund, al quale basta un pareggio per arrivare al primo posto.