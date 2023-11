Doppia tegola verso Milan-Frosinone: si fermano i due esterni

Tema caldissimo quello degli infortuni: doppia assenza pesante in vista di Milan-Frosinone

Il Milan riparte, almeno ci prova, dopo la batosta di Champions contro il Dortmund che ha avvicinato sensibilmente i rossoneri all’eliminazione. Servirà vincere contro il Newcastle per guadagnarsi almeno l’Europa League.

Intanto c’è da rialzarsi subito in campionato, anche se con una situazione infortuni che proprio non accenna a precipitare. L’ultimo stop è quello di Thiaw, che starà fermo diversi mesi e riduce così le scelte in difesa all’osso. Sostanzialmente Pioli ha il solo Tomori di ruolo. Sabato a San Siro arriva il Frosinone, lanciatissimo e con una situazione di classifica invidiabile. Dopo 13 partite i ciociari sono la vera sorpresa del campionato con ben 18 punti, 8 in meno del Milan. E visto il ruolino di marcia dei rossoneri (1 vittoria nelle ultime 5 in Serie A) l’occasione per accorciare ancora è ghiotta.

Anche Eusebio Di Francesco, però, sta cominciando a perdere i pezzi e dovrà rinunciare a delle pedine fondamentali. I problemi sono soprattutto sulle fasce, visto che in questi giorni si sono fermati sia Lirola che Marchizza. Lo spagnolo ha riportato una contrattura al flessore della coscia destra, oggi ha svolto solo terapie e va quindi verso il forfait. L’esterno cresciuto nella Roma si è fatto male col Genoa, Di Francesco si era subito detto preoccupato. I primi esami infatti non sono bastati, per questo dovrà effettuare ulteriori visite specialistiche e accertamenti per approfondire e capire l’entità dell’infortunio.

Quel che è certo, è che lo stop non sarà niente affatto breve. Un bel problema per il Frosinone, che perde un calciatore da 13 presenze da titolare su 13 e già 4 assist a referto. Anche per lui oggi solo terapie alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino mentre Harroui ha svolto lavoro personalizzato e Kalaj differenziato. Per due tegole, comunque, Di Francesco può almeno riabbracciare Luca Mazzitelli che oggi è tornato in gruppo. Un recupero pesantissimo quello del capitano.