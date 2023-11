Cento milioni per lo ‘scambio’: Rodrygo ribalta la Serie A

In casa Real Madrid c’è grande attenzione al futuro di Rodrygo e alla sua posizione per il futuro. I ‘blancos’ pensano ad un colpaccio col Napoli

Napoli e Real Madrid non sono legate solamente dal girone C di Champions League, ma anche da eventuali intrecci di calciomercato. Tra i grandi protagonisti in campo sicuramente Rodrygo e Kvaratskhelia, che in Spagna pongono anche al centro di un maxi intrigo.

Non è un mistero che l’attaccante georgiano, MVP della scorsa Serie A, sia stato accostato anche nel recente passato proprio al Real Madrid, che intanto valuta anche la posizione dello stesso Rodrygo, formidabile come sempre ed ora sotto pressione più del solito dopo l’infortunio importante di Vinicius e l’addio estivo di Karim Benzema.

Due pedine in meno rispetto al recente passato che costringono il brasiliano ad uno step ulteriore che per ora è stato compiuto solo parzialmente. Non male la stagione nei numeri realizzativi con 7 gol complessivi tra tutte le competizioni, anche se dalla Spagna si aspettavano qualcosina di più dopo l’addio di Benzema.

Tanta la pressione sulle spalle per Rodrygo che potrebbe finire sulla lista di quei big dal futuro incerto, viste anche le ambizioni di mercato in entrata del Real.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia erede di Rodrygo: lo ‘scambio’ di ruoli dalla Spagna

Le tante assenze e la mancanza di un goleador di razza vanno a pesare su Rodrygo, nonostante lo spettacolare avvio sotto porta di Jude Bellingham.

Intanto ‘ElNacional.cat’ parla di ‘scambio’ stellare da circa 100 milioni sul brasiliano, parlando proprio di una eventuale sostituzione futura dell’attaccante verdeoro con annesso coinvolgimento proprio di Kvaratskhelia. Non una trattativa diretta con i due calciatori coinvolti, ma bensì l’idea per un futuro di andare a dare proprio la maglia in campo di Rodrygo all’asso di proprietà del Napoli.

Stando alla fonte iberica la dirigenza del Real Madrid non ha perso di vista la possibilità di ingaggiare Kvara per 100 milioni, nonostante non sia ancora al livello della scorsa stagione. Un obiettivo forte per la prossima stagione. Florentino Perez starebbe già pensando ad una grande operazione, che comporterebbe la cessione di Rodrygo per lasciare spazio e numero proprio al georgiano, il tutto con la prospettiva di creare un tridente dei sogni con Vinicius e Mbappé.