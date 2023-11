Zidane-Real Madrid, UFFICIALE: in panchina contro il Napoli

Prosegue il binomio vincente della famiglia Zidane con il Real Madrid: annunciato il ritorno contro il Napoli

A distanza di oltre due anni, un membro della famiglia Zidane farà ritorno ufficiale sulla panchina del Real Madrid. Ad anticipare la notizia, successivamente confermata dal club di Valdebebas, è stato quest’oggi Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli.

Contro la formazione ora allenata da Walter Mazzarri, domani sera per il Real Madrid sarà presente per la prima volta in carriera Theo Zidane, centrocampista classe 2002 e terzo dei quattro figli di Zinedine. Dopo il padre ‘Zizou’ e i fratelli Enzo e Luca, sarà dunque il quarto membro della famiglia a poter esordire con la maglia dei ‘Galacticos’. Un calciatore interamente cresciuto ne ‘La Fabrica’ del club spagnolo e che tanto ha fatto parlare di sé in questa stagione tra le fila del Castiglia, allenato da un’altra leggenda ‘blanca’ come Raul.

La speranza è che, rispetto ai suoi fratelli maggiori, la sua avventura al Real Madrid possa essere sicuramente più fortunata. Luca, oggi di proprietà dell’Eibar, è riuscito a disputare due sole presenze con la prima squadra. Una in più del fratello Enzo (adesso svincolato) che, nell’unica apparizione in maglia blanca contro la Cultural Leonesa in Coppa del Re, era andato anche a segno.

Theo, infine, non sarà l’ultimo della dinastia Zidane ad avere l’onore e l’opportunità di indossare la maglia del Real Madrid. Il più piccolo della famiglia, Elyaz, è un centrale di difesa e milita nell’U17 del club madrileno. Anche lui, come Theo, sogna di poter ripercorre le orme del padre Zinedine e dei suoi fratelli.