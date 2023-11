Udinese, oltre il danno la beffa: si è rotto, ecco i tempi di recupero

Pessime notizie per l’Udinese che deve fare i conti con l’infortunio di un titolare; cerchiamo di capire i tempi di recupero

Nell’ultima giornata di campionato, l’Udinese ha perso contro la Roma tre a uno; partita dove i friulani avevano anche trovato la via del pareggio prima di crollare di fronte all’attacco dei giallorossi. La serata dell’Olimpico è stata negativa non solo per il risultato ma anche per quanto successo prima del fischio d’inizio; Cioffi ha dovuto fare a meno di Pereyra, costretto a dare forfait a causa di un problema dell’ultimo minuto.

La sua assenza si è fatta sentire nonostante Thauvin (scelto dal tecnico per sostituire il classe 1991) abbia trovato il gol del momentaneo uno a uno con un bel colpo di testa. Per l’Udinese avere o meno Pereyra fa tutta la differenza del mondo; parliamo infatti di un giocatore dalle qualità tecniche indiscutibili e con la capacità di essere il leader della squadra vista la sua personalità.

Nel sistema di gioco di Cioffi, il 3-5-2, Pereyra è quella figura che fa da raccordo tra centrocampo e attacco; elemento indispensabile per andare a legare i reparti e in grado, con le sue qualità di creare non pochi problemi alle difese avversarie. Il classe 1991 è risultato decisivo nella trasferta di San Siro dimostrando grande freddezza dal dischetto. Un giocatore come Pereyra è fondamentale per permettere all’Udinese di raggiungere la salvezza il prima possibile.

Pereyra infortunato, i tempi di recupero: quanto rientra El Tucumano?

La partita contro la Roma, come detto, non è iniziata nel migliore dei modi a causa dell’infortunio di Pereyra; il fantasista dell’Udinese è stato costretto a saltare la partita e la sua assenza si è fatta sentire e non poco. Un problema non da poco per una squadra che non può fare a meno del talento argentino.

Tifosi dell’Udinese con il fiato sospeso in attesa di capire quali siano le reali condizioni di Pereyra; il club ha parlato di risentimento muscolare ma se ne saprà di più solamente nella giornata di oggi dopo che il giocatore avrà effettuato gli esami medici del caso.

La prossima partita dei friulani è lo scontro salvezza con il Verona reduci dal due a due contro il Lecce; un match da non fallire e dove esiste un solo risultato a disposizione. Cioffi spera di avere a disposizione Pereyra le cui qualità sono fondamentali anche dal punto di vista realizzativo considerando come l’Udinese, fino a questo momento, ha realizzato solamente nove gol.