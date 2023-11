Pioli vede il baratro ed esce allo scoperto: “Mi preoccupano”

Il tecnico del Milan dopo il ko col Borussia Dortmund che avvicina l’uscita dalla Champions: “Serata deludente, loro più bravi e scaltri”

Il Milan crolla in casa contro il Borussia Dortmund e ora è a un passo dall’eliminazione in Champions. “Credo che l’abbiamo persa nei momenti in cui poteva essere indirizzata a nostro favore, vedi il rigore sbagliato e l’occasione prima dell’1-2 – ha esordito Pioli a ‘Infinity’ nel post gara – Chiaramente l’infortunio di Thiaw ha cambiato i nostri equilibri difensivi, ma nei momenti dove dovevamo andare di forza noi, i nostri avversari sono stati più bravi e scaltri”.

“È stata una serata deludente, era una grandissima opportunità e ci pesa non averla sfruttata”, ha aggiunto il tecnico del Milan che ora sarà obbligato a battere il Newcastle in Inghilterra sperando in una sconfitta del PSG in casa dello stesso Dortmund già qualificato agli ottavi: “Abbiamo il dovere di fare una partita vera, per vincere. C’è una piccola possibilità, ma la qualificazione non è più nelle nostre mani”.

In casa Milan si registra l’ennesimo ko in difesa, quello di Thiaw: “Preoccupa questa serie di infortuni, è un peccato perché diventa difficile mantenere lo stesso livello quando colpisce un intero reparto. Cosa posso dire ai miei tifosi? Difficile trovare le parole giuste in questo momento, i tifosi hanno il diritto di essere arrabbiati e delusi. Non siamo riusciti a fare la partita che volevamo fare”.

Pioli ha parlato anche a ‘Sky Sport’: “Secondo me, fino al secondo gol loro, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Poi, abbiamo fatto fatica. È stata una serata molto negativa, abbiamo perso una partita dove non siamo riusciti a portare l’inerzia dalla nostra parte. Abbiamo avuto l’opportunità col rigore iniziale e fino al 2-1 loro abbiamo fatto la gara giusta. Sul secondo gol non abbiamo difeso bene”.

Sulla serie di infortuni: “Mi preoccupano, non sono semplici e molti in un reparto che ci complicheranno i piani per le prossime partite”.

Milan-Borussia Dortmund, Pioli: “Ho parlato con Giroud”

“C’è stata meno qualità rispetto alla partita col PSG, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni per andare in vantaggio. E il Borussia Dortmund nelle ripartenze è spietato”, ha evidenziato Pioli prima di rispondere su Giroud, che ha fallito – calciando malissimo – il rigore che avrebbe potuto mettere in discesa la sfida.

“Ho parlato con lui a fine primo tempo, era rimasto un po’ sotto l’episodio del calcio di rigore sbagliato”, ha svelato Pioli a proposito del francese, stasera il peggiore in campo.