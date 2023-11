Motta elogia i suoi, Juric mastica amaro: “Abbiamo dominato per 60 minuti”

Le parole di Ivan Juric e Thiago Motta nel post partita della sfida tra Bologna e Torino

Ancora una grande prestazione, ancora tre punti. Il Bologna batte 2-0 il Torino e corona il grande avvio di stagione agganciando la Roma al quinto posto in classifica, a quota 21 punti.

L’allenatore del Bologna ha commentato così il successo dei suoi ragazzi: “Ottima prestazione contro una squadra forte, era importante sbloccare la gara. Dopo il gol la partita si è aperta un po’ di più e abbiamo avuto occasioni. Sono soddisfatto perchè i ragazzi fanno grandi cose; la rosa è diversa dall’anno scorso ma tutti i ragazzi si adattano bene e si aiutano l’uno con l’altro. Lavorando bene in settimana si ottengono questi risultati.” Il tecnico poi ha parlato della punta di diamante della formazione emiliana, anche oggi in gol: “Zirkzee ha grandi potenzialità, è tecnico ma anche molto fisico. Riesce a combinare bene con i compagni ed è bravo anche ad attaccare la profondità. E’ un ragazzo che ha fame, lavora bene in allenamento e si merita tutto ciò che sta facendo sul campo. Sta dimostrando il valore che ha, deve continuare in questa direzione.”

Juric sorpreso: “Abbiamo dominato, non ci aspettavamo il gol”

Il tecnico del Torino invece, intervenuto anche lui ai microfoni di Dazn, vede il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta dello stadio Dall’Ara: dopo i tre risultati consecutivi è arrivata la sconfitta.

L’allenatore ex Genoa e Verona ha commentato così: “Fino al gol abbiamo fatto bene, giocando come l’avevamo preparata. Quando giochi così devi fare gol, non ci aspettavamo di andare in svantaggio e non siamo riusciti a reagire. Milinkovic era scarico dopo le due partite della nazionale, volevamo dare un’occasione a Gemello che ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. Nel primo tempo abbiamo avuto tante situazioni dove abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, dovevamo far gol. Mancano le reti, gli attaccanti devono sfruttare la grande mole di gioco. Abbiamo fatto sette punti nelle ultime tre partite e oggi 60 minuti ad alto livello, dobbiamo continuare così.”