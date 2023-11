Mercato, Icardi sotto i riflettori a gennaio: ecco cosa succede

Numeri importanti e titolare fisso, Mauro Icardi potrebbe presto salutare la Turchia ed essere il protagonista della sessione di mercato invernale.

Dopo aver passato momenti difficili, in primis per questioni personali e poi per decisioni di campo, l’ex Inter ritrova la felicità in Turchia. Ed è proprio grazie allo spazio che gli ha concesso il Galatasaray che Mauro Icardi può tornare ad essere protagonista anche in Europa. Il nome del centravanti, infatti, è il più caldo per quanto riguarda la sessione di mercato invernale. Il profilo dell’argentino, così come in passato, è stato accostato più volte al campionato italiano.

Già sono state smentite le piste che vedrebbero l’attaccante vicino alla Roma e alla Juventus. I due club non hanno mai preso in considerazione la possibilità di poter fare un’offerta per il classe 1993. Invece, voci di un possibile ritorno in nerazzurro a gennaio si fanno sempre più insistenti e Icardi non ha mai nascosto la volontà di voler tornare all’Inter, squadra che lo ha fatto crescere e lo ha reso protagonista in Italia. Ad oggi, però, questa notizia non è da considerare: la società, come più volte ha ribadito, non ha intenzione di muoversi per un altro attaccante nella sessione di mercato invernale. Mentre, invece, potrebbe essere più plausibile la pista che porta dall’altro lato del Naviglio. Infatti, non è da escludere che il Milan possa farsi avanti per riportare Icardi a Milano, considerando anche il contratto in scadenza a giugno di Giroud.

Icardi decisivo: i numeri lo confermano

Trasferitosi, prima in prestito e ora a titolo definitivo, al Galatasaray, Mauro Icardi riassapora la gioia del gol. Dopo l’esperienza, non troppo esaltante, in Ligue 1 con il PSG, il rendimento del calciatore argentino in Super Lig è più che soddisfacente e i numeri lo confermano: in 47 presenze, tra campionato, qualificazioni CL e Champions League, Icardi ha totalizzato 39 gol e 13 assist.

Inoltre, in Turchia, il centravanti ha ritrovato la titolarità persa a Parigi. Solamente in questa stagione, Icardi ha giocato per 1709 minuti, durante i quali è stato protagonista di 21 reti (16 gol e 5 assist). Queste cifre confermano come il numero 9 possa essere ancora decisivo e ciò lo rende automaticamente protagonista del prossimo mercato.