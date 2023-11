Il Milan lo segue da vicinissimo: occhio al colpo internazionale

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere gli occhi su Julian Ryerson, esterno destro norvegese del Borussia Dortmund che affronta i rossoneri: le ultimissime notizie sul calciomercato di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli sfida il Borussia Dortmund in occasione della quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri stanno vivendo un momento decisamente particolare.

Dopo essere arrivati alla sosta per le nazionali con il pareggio esterno in casa del Lecce di Roberto D’Aversa, i ragazzi allenati dal tecnico parmigiano sono ripartiti con una vittoria confortante contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tre punti d’oro arrivati dopo una prestazione non particolarmente esaltante che, in ogni caso, hanno evidenziato diverse lacune dal punto di vista dell’organico della squadra ora gestita da Giorgio Furlani e dal suo staff. In quest’ottica, in vista delle prossime finestre di calciomercato, il Milan potrebbe seguire diversi calciatori di caratura internazionale che potrebbero andare a rinforzare la rosa, alcuni già da gennaio, mentre altri per la prossima estate. In questo secondo insieme di ragionamento può rientrare anche il nome di Julian Ryerson, terzino destro proprio del Borussia Dortmund, rivale in Champions League del Diavolo.

Il Milan guarda a Ryerson: ecco il nome caldo per la fascia destra

La fascia destra del Milan, sia offensivamente che difensivamente, ha sempre avuto qualche difficoltà. I rossoneri però, in questa stagione, con gli arrivi di Pulisic e Chukwueze hanno provato ad invertire decisamente il trend sul fronte attacco, mentre dietro sembra mancare ancora qualcosa. Alessandro Florenzi, nonostante le buone prestazioni, viene preferito spesso sulla fascia sinistra considerata l’assenza di alternative a Theo Hernandez. In questo modo Pioli ha a disposizione soltanto Davide Calabria come terzino destro di totale affidabilità.

E’ per questo che il Milan, nella prossima estate, potrebbe puntare sul nome di Julian Ryerson, terzino destro del Borussia, valutato circa 15 milioni di euro e con un contratto non a lunga scadenza, che termina nel 2026. Il calciatore norvegese è un classe 1997 e si sta distinguendo per le sue doti sia dal punto di vista offensivo che difensivo.