Eterno Neuer, il nuovo accordo è UFFICIALE

Il portiere del Bayern Monaco ha siglato un nuovo contratto che lo porterà a giocare fino a 39 anni

Non ha alcuna intenzione di mollare il calcio Manuel Neuer nonostante i numerosi infortuni rimediati negli ultimi anni. Il 37enne tedesco, tornato in campo a fine ottobre dopo la lunghissima convalescenza per la frattura alla tibia rimediata nel gennaio 2023, giocherà almeno fino ai 39 anni.

Come annunciato ufficialmente dal Bayern Monaco, Neuer ha infatti siglato un nuovo contratto con il club con scadenza al giugno 2025. L’estremo difensore, che dopo l’infortunio dello scorso inverno rimediato sciando aveva rischiato di poter chiudere in anticipo la sua lunga e vincente carriera, ha dimostrato ancora una volta di essere tra i più forti al mondo.

Con lui in campo, la formazione bavarese ha rimediato una sola sconfitta in questa stagione (in Coppa di Germania contro il Saarbrücken), vincendo le altre cinque gare tra Bundesliga e Champions League. Insieme a Neuer, il Bayern Monaco ha annunciato il prolungamento ufficiale fino al giugno 2025 anche del secondo portiere, Sven Ulreich.