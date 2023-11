DIRETTA Champions League, Lazio-Celtic | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Parte la tre giorni delle coppe europee con il quinto impegno della fase a gironi della Champions League della Lazio contro il Celtic

Dopo la pesante sconfitta esterna patita in campionato contro la Salernitana nel turno precedente, la Lazio torna in campo per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League contro il Celtic.

I biancocelesti, guidati in panchina da Maurizio Sarri, sono attualmente al secondo posto in classifica del gruppo E e, con una vittoria, si qualificherebbero agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. E hanno tutta l’intenzione di rifarsi, dopo le recenti debacle in Serie A che hanno spinto i capitolini lontani dalle zone alte della graduatoria. Di contro, gli scozzesi dell’allenatore Brendan Rodgers sono ultimi nel girone con un solo punto in classifica e hanno flebili speranze di ‘retrocedere’ in Europa League vincendo le ultime due partite del raggruppamento. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-CELTIC

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen. All. Sarri

CELTIC (4-3-3): Hart, Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Paulo Bernardo; Forrest, Furuashi, Yang. All. Rodgers

CLASSIFICA GRUPPO E: Atletico Madrid 8 punti; Lazio 7; Feyenoord 6; Celtic 1

ARBITRO: Halil Umut Meler (TUR)