Di testa non ha rivali: sesto gol di fila in Serie A per Milan Djuric

L’attaccante del Verona ha realizzato la rete del definitivo pareggio nella sfida contro il Lecce

I difensori lo sanno e lo marcano stretto, ma lui è semplicemente più bravo: con il gol del 2-2 realizzato stasera Milan Djuric continua a scrivere un particolarissimo record personale.

Al minuto 77′ della delicata partita contro il Lecce ci ha pensato lui. La punta bosniaca è saltata più in alto di tutti sull’ottimo cross di Terracciano e ha trafitto, anche grazie a una deviazione, Vladimiro Falcone. Una rete, la terza in questo campionato, che contribuisce a incrementare una particolare statistica: questa infatti è la sesta volta di fila che il calciatore del Verona va a segno in Serie A grazie alla sua specialità, il colpo di testa. Una caratteristica che, visti anche i suoi 199 cm, lo rende tra i migliori del nostro campionato in questo fondamentale. Non basta tuttavia essere alti per riuscire a dominare sulle palle inattive: oltre alla sua imponente stazza Milan Djuric ha sviluppato un grande tempismo nel gioco aereo, essendo in grado di scegliere la posizione migliore nell’area avversaria. Milan, Sassuolo, Torino, Frosinone e oggi Lecce, queste le avversarie trafitte dall’incornata letale dell’attaccante bosniaco. In mezzo, ad agosto in Coppa Italia, una rete su calcio di rigore. Oggi ha firmato il gol del pareggio e lo ha fatto, ancora una volta, a modo suo, di testa.