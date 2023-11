Da Conte ad Allegri, il dirigente della Juve ha le idee chiare

La dirigenza della Juventus ha le idee piuttosto chiare per quanto riguarda la figura di Massimiliano Allegri

Una stagione importante per la Juventus con i bianconeri che vogliono sfruttare l’assenza delle coppe in modo da lottare, fino alla fine, per lo scudetto. Da questo punto di vista l’uno a uno nel derby d’Italia contro l’Inter è stato sicuramente un risultato positivo perché porta tanta consapevolezza a Vlahovic e compagni.

Non solo il presente con il campionato nel mirino ma anche il futuro e la voglia di programmare le prossime stagioni nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la guida tecnica, la figura di Allegri sembra essere in discussione; il tecnico ha il contratto in scadenza nel 2025 con la figura di Conte che rischia di cambiare le carte in tavola.

L’ex tecnico nerazzurro è ancora senza panchina e, per la prossima stagione, è molto probabile il suo ritorno in Serie A dove sono diverse le squadre che potrebbero essere interessate ad Antonio Conte.

Tra queste troviamo anche la Juventus; l’allenatore conosce molto bene l’ambiente bianconero dove ha lasciato un bellissimo ricordo tra successi e una squadra che praticava un calcio di gran livello. Il futuro di Conte è una vera e propria incognita ma la Juventus sembra essere più lontana dopo le parole di Francesco Calvo.

Francesco Calvo conferma Allegri: “Miglior allenatore per la Juventus”

Il dirigente bianconero, come riportato da Michele De Blasis (giornalista della Gazzetta dello Sport) sul noto social X, è stato piuttosto chiaro sul futuro di Allegri; Calvo, intervenuto allo Sport Industry Talk, ha sottolineato come l’attuale tecnico bianconero sia il migliore che la Juventus possa avere in questo momento.

Una dichiarazione importante e che testimonia la grande fiducia della società nei confronti di Allegri. Da quando è tornato, non si può non sottolinearlo, il tecnico ha dovuto fronteggiare situazioni extra calcistiche piuttosto complesse dalla doppia penalizzazione (nella passata stagione) subita dalla sua squadra alla questione che ha colpito, in questo campionato, Fagioli e Pogba privando l’allenatore di due centrocampisti di assoluto valore.

Allegri ha sempre reagito nel migliore dei modi compattando l’ambiente e pensando solo, ed esclusivamente, al campo; i risultati si stanno vedendo con la squadra solida difensivamente e capace di di sfruttare al massimo le occasioni prodotte nel corso del match. Il futuro della Juve, dunque, sembra essere ancora nelle mani di Allegri.