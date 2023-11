Prestazione deludente: “Vorrei vedere la squadra con un altro allenatore”

L’ultimo turno di campionato ha sfornato una prestazione deludente, arrivano critiche dure: “È un allenatore normale”

Il weekend di Serie A presentava un menù parecchio intrigante, con diversi big match e sfide al vertice: eppure la più grande sorpresa è arrivata a Salerno. La sconfitta della Lazio contro la Salernitana ha avuto un impatto pesante: i biancocelesti, in attesa di Torino e Lecce, sono scivolati in undicesima posizione.

Maurizio Sarri dopo la partita ha ammesso che valuterà l’addio se si riterrà il principale responsabile. Le critiche sul tecnico toscano si fanno sempre più intense, anche per la proposta di gioco, un paradosso per un allenatore che ha fatto del gioco la sua principale caratteristica. Quando la Juventus ha deciso di interrompere il cammino con Allegri in nome di un diverso modo di giocare, è andata proprio da Maurizio Sarri. Ora, il tecnico toscano sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera, mentre il livornese è aggrappato all’Inter in vetta alla classifica.

Mattioli durissimo con Sarri: “È un allenatore normale”

Il secondo posto della scorsa stagione ha alzato asticella e aspettative in casa Lazio e, anche per questo, l’attuale posizione in classifica stride fortemente. Le critiche per Maurizio Sarri ora si fanno sempre più serrate.

Ai microfoni di Radio Radio, Mario Mattioli ha speso parole durissime nei confronti del tecnico biancoceleste: “Sarri è un allenatore normale. Vorrei vedere questi giocatori con un altro allenatore e vedere qual è la reazione della squadra. Quella di Sarri è una gestione che i giocatori della Lazio non riescono più a sopportare, sia i nuovi che i più anziani”. Saranno ore molto intese quelle che si vivranno a Formello in questi giorni, dove verrà analizzata la situazione e si cercherà di capire se il tecnico è ancora l’uomo giusto per guidare questa squadra. Secondo Mattioli ha perso il polso del gruppo e non è più seguito, tanto da voler vedere questa squadra con un altro allenatore. L’ultima parola, come sempre in casa Lazio, sarà di Claudio Lotito.