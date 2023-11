Mourinho lo scarica: a gennaio andrà via per sostituire il bomber

La Roma di Mourinho potrebbe perdere l’attaccante nel corso del mercato di gennaio; sul giocatore sembra esserci l’interesse di un club

Nell’ultima giornata di campionato, la Roma ha vinto tre a uno contro l’Udinese; successo fondamentale in ottica Champions League considerando i passi falsi di Lazio, Atalanta e Fiorentina. Il match è stato deciso da Dybala, tornato al gol dopo sei partite senza segnare; nell’azione del momentaneo due a uno è stato decisivo anche Azmoun bravo a servire Lukaku prima dell’assist del belga per l’argentino.

Il futuro del classe 1995 però sembra essere in dubbio; l’attaccante potrebbe lasciare la capitale dove non sta avendo grande minutaggio considerando la presenza della coppia Lukaku-Dybala e del fatto che Azmoun non sia stato inserito in lista Uefa. Nonostante un minutaggio ridotto, il centravanti è riuscito ad essere decisivo contro il Lecce quando ha realizzato il gol del momentaneo pareggio.

Giocatore abile tra le linee, forte tecnicamente e che ha dimostrato di poter essere decisivo all’interno dell’area di rigore. La situazione contrattuale di Azmoun è piuttosto semplice: prestito con diritto di riscatto ma l’addio potrebbe essere anticipato nel mercato invernale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Bologna avrebbe messo nel mirino il classe 1995.

Calciomercato Bologna, piace Azmoun della Roma: tentativo a gennaio?

Una delle principali soprese di questa prima parte di stagione è, senza ombra di dubbio, il Bologna; i rossoblù, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, possono ritenersi assolutamente soddisfatti di quanto fatto fino ad ora. Diciotto punti in classifica e la possibilità, battendo il Torino nella giornata di oggi, di andare a meno tre dal quarto posto.

Parlare di Champions League è sicuramente fuori luogo ma i ragazzi di Thiago Motta stanno dimostrando di potersela giocare con tutti grazie ad una precisa idea di gioco e alla voglia di imporre le proprie qualità indipendentemente dall’avversario. Uno dei principali protagonisti del Bologna è Zirkzee; l’attaccante, quattro gol e due assist, sta trascinando i suoi compagni e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Tra i club interessati al giocatore troviamo il Milan; i rossoneri hanno assolutamente bisogno di un centravanti visto la carta d’identità di Giroud e uno Jovic che, almeno fino ad ora, non è riuscito a fornire il giusto contributo. Il profilo di Zirkzee può essere l’idea per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri ma sembra essere una trattativa più per giugno. Thiago Motta ha sottolineato come non dirà a nessun giocatore di non andare via ma sembra difficile ipotizzare la sua cessione nel mercato invernale vista la situazione di classifica del Bologna.