La mossa di Giuntoli: così la Juve chiude il colpo a gennaio

La Juventus ha la possibilità di approfittare di una corsia preferenziale per piazzare il colpo già a gennaio: Allegri può sorridere

È caccia al rinforzo per gennaio. La Juventus ha voglia di rendere più qualitativa la propria rosa e per farlo serve tornare sul mercato e farlo in maniera intelligente.

Inutile ricordare che la priorità per Giuntoli ha un reparto preciso: il centrocampo. Fagioli e Pogba saranno out per tutta la stagione ed allora servono forze fresche in una zona di campo che è sempre risultata decisiva nei match e per vincere i campionati. Una volta era il punto di forza dei bianconeri, ora forse è il reparto – complice come detto le assenze – dove ci sono meno alternative.

Ed allora via alla caccia al centrocampista, cercando la possibile occasione che potrebbe portare a Phillips o a De Paul. Centrocampo ma non solo, perché se ci sarà la possibilità di sfruttare un’opportunità in un’altra zona di campo, la Juventus non si tirerà indietro. E l’occasione potrebbe esserci per l’attacco con il nome di Jadon Sancho da tempo cerchiato in rosso.

Calciomercato Juventus, la mossa di Giuntoli per Sancho

L’attaccante inglese è da tempo in rotta con il Manchester United dopo aver criticato ten Hag e l’addio a gennaio è già scritto.

I Red Devils hanno aperto alla possibilità di cederlo in prestito con il calciatore che ha già detto no alle sirene arabe, preferendo restare nel calcio che conta. La Premier League è la sua prima scelta, ma difficilmente lo United deciderà di darlo ad una diretta concorrente. Ecco allora l’interesse di Borussia Dortmund e Juventus che potrebbero offrire la giusta soluzione, con i bianconeri che avrebbero un vantaggio non di poco conto.

Come ricorda ‘fichajes.net’, infatti, la Juve vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Manchester United (in passato non sono mancati affari tra i due club) per piazzare il colpo vincente. Sancho a gennaio garantirebbe un’alternativa molto valida in avanti, consentendo ad Allegri anche di variare il modulo in base alle necessità.