Inter e Juventus spalle al muro: il ‘doppio’ affare spariglia le carte

Dall’Inghilterra ne sono sicuri: la soluzione che accontenta tutti. La Juventus rischia di essere tagliata fuori: ecco cosa sta succedendo

Nel 3-5-2 con il quale Allegri ha plasmato la sua Juventus in questa stagione, il ruolo degli esterni è sicuramente di primo piano. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che in queste frenetiche settimane siano accostati ai bianconeri – in entrata – diversi profili sulle fasce.

Del resto, nei prossimi mesi potrebbe essere varata una mini rivoluzione nello scacchiere bianconero. A tal proposito non sono pochi i nodi da sciogliere. Oltre al centrocampo e alla difesa, che potrebbero essere puntellati con innesti funzionali, da monitorare il possibile effetto domino sulle fasce. Sia sull’out destro – dove Mckennie sta agendo sostanzialmente ‘da adattato‘ – sia per la fascia sinistra, si preannuncia un oculato restyling. Le posizioni di Iling e Kostic, ad esempio, sono ancora tutte da definire ed eventuali cessioni non sono da escludere a priori. Ecco perché, tra i nomi ruotanti in ottica Juventus, spicca anche il profilo di Valentin Barco, esterno mancino di proprietà del Boca Juniors, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Juventus, il piano del City per mettere le mani su Barco: opzione prestito

Accostato in tempi e in modi diversi anche all’Inter, Barco fa gola soprattutto in Premier League. Dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, infatti, il Manchester City sarebbe intenzionato a rompere gli indugi, indirizzando la trattativa a suo favore.

A fare il punto della situazione è l’edizione online di The Sun. Secondo quanto evidenziato, i Citizens sarebbero intrigati all’idea di pagare la clausola rescissoria da circa 10 milioni di dollari di Barco, ‘dirottando’ l’argentino in prestito in un altro club per dargli l’occasione di crescere e mettere minuti nelle gambe. Tra le soluzioni proposte, da non trascurare l’opzione Leicester. Le Foxes sarebbero intrigate all’idea di intavolare (eventualmente) l’operazione con il City sulla base di un prestito semestrale. Lo scenario è da monitorare con estrema attenzione e non sono esclusi colpi di scena.

Le attenzioni che Barco è riuscito a catalizzare in Premier League sono una testimonianza inequivocabile della stima di cui gode il terzino argentino in Inghilterra. Anche il Newcastle, ad esempio, ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Il piano della Juventus, però, rischia di scompaginare le carte in tavola. Staremo a vedere cosa succederà.