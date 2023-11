Finisce ko giocando a Padel: rottura del legamento crociato

Brutto infortunio avvenuto per colpa di una semplice partita di Padel tra amici

Uno degli infortuni più temuti e diffusi di questo inizio di stagione, ha colpito pochi giorni fa anche il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Il numero uno del club parigino ha infatti riportato la rottura del legamento crociato rimediata in occasione di una partita tra amici a Padel.

L’episodio è avvenuto lo scorso 7 ottobre a Doha e ha visto protagonista anche un calciatore italiano. Sì perché Al-Khelaïfi ha accusato il brutto infortunio al ginocchio giocando una partita di Padel insieme all’amico Marco Verratti, in Qatar dalla scorsa estate dopo aver lasciato il Psg per trasferirsi all’Al-Arabi. Il presidente qatariota, dopo aver trascorso un breve periodo di riabilitazione, è tornato a Parigi dove assisterà regolarmente al prossimo match di Champions League contro il Newcastle.

Come riportato da ‘Sport’, oltre alla profonda stima che lo lega a Verratti, Nasser Al-Khelaïfi era tornato in Qatar per qualche giorno per iniziare il lavoro in vista del prossimo calciomercato. Il presidente del Psg avrebbe già avanzato delle operazioni future per la sessione invernale con Moussa Sissoko e Jorge Mendes, due agenti di fiducia con i quali ha spesso collaborato negli ultimi anni.