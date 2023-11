DIRETTA Serie A, Verona-Lecce 0-0: ci prova Folorunsho LIVE

Calciomercato.ti vi aggiornerà in tempo reale su Verona-Lecce, primo monday night della tredicesima giornata, decisivo per la salvezza

Dopo due anni carichi di emozioni e adrenalina, Marco Baroni affronterà per la prima volta il Lecce, con la necessità impellente di tornare alla vittoria contro la propria ex, per allontanare lo spettro di un esonero. L’ultimo successo del Verona risale ormai alla seconda giornata di campionato, quando Duda e compagni si imposero contro la Roma.

Reduci da sei sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia, gli scaligeri sabato scorso sono stati raggiunti dalla Salernitana a quota 8 punti. Ecco perché vincere lo scontro diretto diretto per la salvezza diventa di fondamentale importanza. In caso di successo, tra le altre cose, i gialloblù uscirebbero dalla zona retrocessione, raggiungendo l’Udinese a 11 punti in classifica.

Reduce dal clamoroso pari in rimonta contro il Milan, la squadra allenata da Roberto D’Aversa ha tutta l’intenzione di sfruttare l’entusiasmo pre sosta, consapevole che una vittoria vorrebbe dire aggancio alla Lazio. Calciomercato.it seguirà la sfida del Bentegodi in tempo reale.

Verona-Lecce: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma lunedì 27 novembre alle 18.30, Verona-Lecce verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

VERONA (4-3-3): Montipò; Terracciano, Amione, Hien, Tchatchoua; Folorunsho, Suslov, Duda; Mboula, Djuric, Ngonge. All. Baroni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Oudin, Blin, Gonzalez; Banda, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 32 punti; Juventus 30; Milan 26; Napoli 24; Roma 21; Atalanta 20; Fiorentina 20; Bologna* 18; Monza 18; Frosinone 18; Lazio 17; Torino* 16; Sassuolo 15; Lecce* 14; Genoa 14; Udinese 11; Cagliari 10; Empoli 10; Hellas Verona* 8; Salernitana 8.