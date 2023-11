DIRETTA Serie A, Bologna-Torino: FORMAZIONI UFFICIALI

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e il Torino di Juric in tempo reale

Il Bologna riceve il Torino in una gara valida come monday night che chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che puntano a qualcosa in più di una salvezza tranquilla che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da un lato i rossoblu di Thiago Motta, reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina prima della pausa per le Nazionali, vogliono tornare subito al successo per scavalcare in un solo colpo proprio i viola e l’Atalanta e raggiungere la Roma al quinto posto. Dall’altro i granata di Ivan Juric, che invece vengono da una striscia positiva di 7 punti nelle ultime tre uscite, vanno a caccia del colpo esterno per superare in classifica proprio gli emiliani e portarsi a ridosso delle posizioni che valgono la qualificazione alle coppe europee. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. La passata stagione, su questo stesso campo, i felsinei si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta grazie ai gol di Orsolini e Posch dopo il vantaggio su rigore di Lukic. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Torino live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

TORINO (3-5-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All.: Juric.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 32 punti; Juventus 30; Milan 26; Napoli 24; Roma 21; Atalanta 20 e Fiorentina 20; Bologna*, Monza e Frosinone 18; Lazio 17; Torino* 16; Sassuolo e Lecce 15; Genoa 14; Udinese 11; Cagliari 10 e Empoli 10; Hellas Verona 9; Salernitana 8.

*una partita in meno