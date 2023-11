Dal doppio Cristiano Ronaldo alla goleada di Milinkovic-Savic: è show in Arabia

Cristiano Ronaldo lascia ancora il segno con una doppietta, goleada dell’Al-Hilal di Milinkovic-Savic: scopri i momenti chiave dell’ultima giornata in Arabia

La Saudi Pro League è arrivata alla sua 14a giornata e non sono mancate sorprese in questa prima metà di stagione. Appena 20 giorni fa, sempre sulle pagine di Calciomercato.it, vi avevamo raccontato del rendimento di tutti i trasferimenti estivi di primo piano, ma ora è tempo di concentrarsi nel dettaglio su quanto sta avvenendo in Arabia.

Dopo 14 giornate come staranno andando Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Milinkovic-Savic, Gabri Veiga ed altri nomi ben noti al calcio italiano ed europeo? Di sicuro il grande assente da questo elenco è Neymar, ormai infortunato lo scorso ottobre per la rottura parziale del legamento crociato e in piena fase riabilitativa.

Il brasiliano ha giocato solamente 5 partite in Arabia, segnando un solo gol, ma nonostante la sua assenza la squadra sta rendendo ad altissimi livelli. Il rientro è previsto per il mese di maggio, quando il campionato starà ormai per concludersi.

Saudi Pro League, lo show delle stelle in Arabia: è lotta tra CR7 e Mitrovic

A poco meno della metà delle partite giocate in campionato, la situazione in classifica nella Saudi Pro League è perfettamente chiara. Come in Italia la sfida sembra ormai a due tra Inter e Juventus, in Arabia è una corsa tra Al-Hilal e l’Al-Nassr.

Le due squadre più citate anche nel calciomercato estivo non stanno deludendo le aspettative. Entrambi i club appartengono alla città di Riad e stanno battagliando per il primato in classifica, che al momento appartiene all’Al-Hilal.

Gli uomini di Jorge Jesus sono stati, fin qui, praticamente perfetti, avendo ottenuto 38 punti in 14 partite con 12 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Imbattuti e con uno score di 43 gol fatti e appena 8 subiti. Miglior attacco e miglior difesa per la squadra, che tra i vari, è composta dal portiere Bono, dall’ex Napoli Koulibaly, da Milinkovic-Savic e Ruben Neves a centrocampo e dalla devastante coppia d’attacco composta da Malcom e Mitrovic.

Quest’ultimo è il secondo miglior marcatore della lega con 11 gol in 12 partite, seguito dal suo compagno di squadra brasiliano che ne ha messi a referto 9 in 14 gare. Il re dei marcatori, però, è il solito Cristiano Ronaldo, che nell’ultima gara di campionato contro l’Al-Akhdoud ha siglato una doppietta, raggiungendo così i 15 gol in 13 sfide.

Un netto 3-0 che ha retto il passo del clamoroso 9-0 in trasferta rifilato dall’Al-Hilal all’Al-Hazem con gol anche di Milinkovic-Savic, arrivato alla sua quarta rete stagionale. E Benzema? Per l’ex Real Madrid sono 8 i gol fin qui messi a segno per il suo Al-Ittihad, che ha pareggiato 1-1 l’ultima partita di campionato contro l’Al-Ettifaq, passato in vantaggio con la rete dell’ex Roma Wijnaldum.

I gialloneri di Benzema sono quarti in classifica a 25 punti, gli stessi dell’Al-Taawon, squadra rivelazione del torneo essendo senza big venuti dall’Europa che conta, e a due lunghezze dall’Al-Ahli di Ibanez, Demiral, Firmino, Mahrez e Gabri Veiga, fin qui delusione della lega con solo 1 gol e 2 assist in 13 presenze. Più difficoltà, infine, per l’Al-Shabab di Carrasco e Diallo, al momento 11° con appena 16 punti.