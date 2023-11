Assalto invernale a Lautaro: l’Inter ha deciso

L’Inter, nel corso del prossimo mercato invernale, rischia di perdere un giocatore fondamentale per il sistema di gioco di Inzaghi

La tredicesima giornata di campionato vedeva il big match tra Juventus ed Inter; il derby d’Italia si è concluso con il punteggio di uno a uno grazie ai gol dei due giocatori più attesi, Vlahovic da una parte e Lautaro dall’altro. Il centravanti dei nerazzurri ha risposto al vantaggio bianconero con un grande movimento che ha mandato fuori causa Gatti. L’argentino, classe 1997, ha realizzato allo Stadium il gol numero tredici in campionato dimostrando di poter trascinare la squadra verso la conquista dello scudetto.

Giocatore fondamentale a cui Inzaghi non può rinunciare; forte tecnicamente, abile sia da prima punta sia de trequartista, è assolutamente letale all’interno dell’area di rigore. Il futuro dell’argentino rischia di essere in dubbio con i nerazzurri che devono fare attenzione a due club di grande spessore. Il pericolo numero uno riguarda la Premier League dove le prestazioni di Lautaro non sono passate inosservate.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, l’attaccante nerazzurro piace a Chelsea e Arsenal che sono intenzionate a rinforzare il proprio reparto offensivo per affrontare, al meglio, la seconda parte di stagione. I Blues, reduci dalla sconfitta contro il Newcastle, stanno vivendo un campionato decisamente complicato e un giocatore come Lautaro migliorerebbe e non poso la rosa a disposizione di Pochettino.

🔥Arsenal and Chelsea are interested in Inter Milan Striker Lautaro Martínez but the Serie A club are reluctant to sell the 26-year-old Argentine in January.🇦🇷 🔵⚫ #ForzaInter pic.twitter.com/YG13ffFlAC — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 26, 2023

Per quanto riguarda l’Arsenal, il club è momentaneamente primo in classifica e vuole provare (fino alla fine) a vincere il titolo; da questo punto di vista il centravanti nerazzurro aumenterebbe le chance dei Gunners di chiudere la Premier League davanti a tutti.

Lautaro, pericolo Premier League: l’Inter non vuole cederlo

Il centravanti argentino dell’Inter, come detto, piace in Premier League con Chelsea ed Arsenal fortemente interessate. I nerazzurri però non hanno nessuna intenzione di cedere il giocatore a gennaio ma neanche la prossima estate. Lautaro è un punto fermo all’interno del sistema di gioco di Inzaghi e dimostra ogni partita tutta la sua importanza a suon di gol, assist e una serie di prestazioni di alto livello.

L’Inter, in questa stagione, ha obiettivi molto importanti a partire dalla voglia di vincere lo scudetto; per quanto riguarda le coppe si proverà ad arrivare fino in fondo nonostante tornare in finale di Champions non sia per nulla semplice. Con un giocatore come Lautaro, però, nulla è impossibile.