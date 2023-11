Allegri è sempre nel mirino: “Provo compassione per Vlahovic”

Finisce in parità il Derby d’Italia tra Juventus e Inter: la critica non risparmia Allegri dopo il big match dell’Allianz Stadium

Juventus e Inter non si fanno male nel big match dell’Allianz Stadium tra le prime due della classifica.

Vlahovic ha sbloccato la partita per gli uomini di Allegri, ripresi qualche minuto più tardi dal solito Lautaro Martinez. I nerazzurri si Inzaghi conservano così l’imbattibilità in trasferta e soprattutto la testa della classifica, sempre con due punti di vantaggio sui rivali bianconeri. Paolo Bargiggia boccia il Derby d’Italia: “Provo un po’ di compassione per i tanti tifosi che si fanno chilometri, pagano biglietti, prendono freddo per vedere una partita oscena. Le due squadre hanno fatto due tiri a testa. Partita veramente brutta – sottolinea il giornalista intervenendo a TvPlay – Quando si dice il calcio di Allegri, vedendolo dallo stadio è incredibile come la squadra sia bloccata. Anche quando recupera palla, al massimo arrivano in due al limite della squadra avversaria, giocano a rinculare e non ad andare avanti. Non fanno un giro palla, non fanno nulla”.

Juventus-Inter, Bargiggia: “Partita veramente brutta”

Bargiggia prosegue analizzando la prova dei nerazzurri di Inzaghi: “L’Inter ha giocato sotto ritmo, sorniona, ma si vede che è una squadra allenata per giocare a calcio”.

Bargiggia rincara la dose sulla Juventus, senza fare sconti a tecnico e giocatori: “Allegri, secondo me, ha sbagliato a mettere Nicolussi Caviglia che, poveretto, sembrava un giocatore di tre categorie inferiori: sotto ritmo, pauroso. Insieme a McKennie e Gatti sono stati i tre peggiori. E vi assicuro che, se vedete Vlahovic giocare dal vivo, provate compassione per lui, perché si sbatte come un pazzo, ma prende sempre pallone da addomesticare. Poi non ho capito i due cambi finali, Chiesa, se vuoi vincere, lo tieni sempre in campo”.