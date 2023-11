Baroni sorride, D’Aversa un po’ meno: le parole degli allenatori di Verona e Lecce

Le parole dei due allenatori Marco Baroni e Roberto D’Aversa al termine della sfida tra Verona e Lecce

Quattro gol e tanto spettacolo. La sfida tra Verona e Lecce ha regalato un match aperto e ad alta intensità, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni per vincerla nel finale.

I padroni di casa, che erano reduci da sei sconfitte consecutive, sono stati bravi a rimontare due volte lo svantaggio. L’allenatore Marco Baroni ha commentato così ai microfoni di ‘Dazn’: “Volevo questo atteggiamento, la squadra ha recepito. Dispiace non aver vinto però abbiamo fermato una striscia di risultati negativi. Questa è la strada da seguire, compattezza e determinazione sono essenziali per salvarsi.” Il tecnico del Verona appare quindi soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che hanno creato tante occasioni da gol. L’ex Lecce si è soffermato poi sui singoli, analizzando alcuni dei protagonisti: “Tchatchoua ha fatto molto bene, è reduce da un infortunio importante e ha grandi margini di miglioramento. Bene anche Terracciano e Amione. Metà di quelli che erano in campo sono tornati giovedì dalle nazionali. Dobbiamo stimolare sempre di più alcuni ragazzi che sono in ritardo di condizione, serve l’aiuto di tutti. La squadra deve capire qual è la strada, con questo tipo di atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque.”

D’Aversa amareggiato: “Dovevamo chiuderla”

Di ben altro umore l’allenatore della formazione ospite Roberto D’Aversa, rammaricato per le tante occasioni da gol sprecate dai suoi calciatori, soprattutto nella prima frazione di gioco:

“Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per raddoppiare, siamo stati ingenui e abbiamo concesso il pareggio. Anche sul secondo gol potevamo evitare quel fallo, dobbiamo eliminare questi piccoli errori. Siamo una squadra giovane, serve più cattiveria nel chiudere le partite. Nella prima occasione c’è stata una catena di errori, purtroppo portiamo a casa solo un punto. Nelle ultime due trasferte potevamo raccogliere qualcosina in più. Banda e Sansone hanno le qualità per giocare su entrambe le fasce. Strefezza e Piccoli sono entrati bene, il secondo può arrivare alla doppia cifra. “