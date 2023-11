Rammarico Inzaghi: “Si doveva vincere”. E annuncia il doppio forfait

Simone Inzaghi parla al termine della sfida tra Juventus e Inter: le parole del tecnico nerazzurro sul derby d’Italia

Finisce 1-1 il derby d’Italia: Juventus e Inter si spartiscono la posta in palio al termine di una partita nel primo tempo piacevole e con ritmi più blandi nella ripresa.

Intervenuto a ‘DAZN’ Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha commentato così la partita: “Chiaramente per come è venuto, ci prendiamo il pareggio. Sappiamo che fare gol alla Juve non è semplice perché è brava a difendersi. Dopo lo svantaggio la squadra è rimasta concentrata, abbiamo fatto un grandissimo gol. Sulla loro rete dovevamo fare meglio. Ci prendiamo questo pari per il quale non avrei firmato alla vigilia perché si doveva vincere”.

COMMENTO PAREGGIO – “La squadra ha fatto quello che doveva fare. Lo scorso anno la partita è stata identica e abbiamo perso. Non è semplice, sappiamo che la Juventus si difende bene, ma siamo venuti qui a fare una partita di padronanza, di palleggio. Dopo il gol era ancora più difficile, ma i ragazzi sono stati bravi”.

INSEGUITRICI – “Sono tutte squadre importanti. Non ho visto le partite di Milan e Napoli, ma sono due squadre grandissime costruire come Juve e Inter per stare in testa alla classifica”.

MURAGLIA JUVE – “Si è verificato quanto prospettato con la Juve in attesa e brava nelle ripartenze. Nel primo tempo erano bassi ed era difficile, Barella ho detto di non venire a giocare che non ne avevamo bisogno. Linee di passaggio con la Juve non è semplice trovarne”.

Juventus-Inter, Inzaghi: “Turnover in Champions”

GESTIRE STAGIONE – “Sai gestire la stagione non puoi, è complicato. Ora abbiamo una settimana dura: Benfica, Napoli, ci mancano giocatori, qualcuno non è al meglio. Dumfries e Cuadrado probabilmente con altri giocatori avrei fatto altre scelte. Siamo in emergenza, abbiamo qualche problemino che dobbiamo risolvere”.

TURN OVER CHAMPIONS – “Le abbiamo viste sempre. Indipendentemente da Napoli-Inter, le ho sempre fatte. Dei tre fuori, speriamo di recuperare solo Sanchez, gli altri due saranno ancora indisponibili”.