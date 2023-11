La Roma reagisce, Dybala polemico e l’Olimpico esalta Mourinho: il gesto dello Special One

Prima l’esultanza polemica di Paulo Dybala al gol, poi la corrispondenza tra Mourinho e i tifosi con il gesto del tecnico portoghese

Prima la scritta a Trigoria, poi tutto l’amore per Jose Mourinho si è riversato su di lui anche allo stadio Olimpico. La Roma passa in vantaggio con l’Udinese, poi si fa riprendere e i fantasmi di una classifica al di sotto delle aspettative tornano. Tutti spazzati da una super azione conclusa in gol da Paulo Dybala. L’argentino torna al gol dopo oltre due mesi e si sblocca, ma soprattutto si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L’esultanza della Joya infatti è decisamente polemica, perché si porta il dito sulla bocca come a dire ‘vi ho zittiti’. “C’è gente che parla troppo, senza motivo”, ha poi detto il 21 romanista a ‘Dazn’.

E allora l’Olimpico si esalta, cominciando – intorno all’89’ sul 2-1 – ad inneggiare a Jose Mourinho con un coro che si è alzato da tutti gli oltre 60mila presenti oggi sugli spalti. Lo Special One non può essere indifferente davanti a una tale manifestazione d’amore, già anticipata con la scritta ‘Jose a vita’ davanti a Trigoria. E allora lui ha risposto facendo cenno con la mano, salutando la Sud e battendosi la mano sul cuore. Non solo, perché Mourinho ha poi indicato la squadra come a dire ‘applaudite loro, se lo meritano e ne hanno bisogno’. Il mister portoghese ha sentito tantissimo la partita, è esploso al gol del 3-1 di El Shaarawy che ha chiuso il match. Una bella risposta dopo le parole di ieri in conferenza stampa in cui ha bacchettato pesantemente la sua squadra per la questione personalità.