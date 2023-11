DIRETTA Serie A, Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e il Sassuolo di Dionisi e dello ‘Stirpe’ tra il Frosinone di Di Francesco e il Genoa di Gilardino in tempo reale

Il Sassuolo e il Genoa fanno visita rispettivamente all’Empoli e al Frosinone nelle gare valide per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio importanti punti salvezza che saranno dirette nell’ordine da Sozza di Seregno e da Zufferli di Udine.

Da una parte, allo stadio ‘Castellani’, gli azzurri di Aurelio Andreazzoli vogliono dare seguito alla clamorosa vittoria in trasferta contro i campioni d’Italia in carica del Napoli prima della sosta per le Nazionali. Tre punti che permetterebbero di scavalcare in classifica proprio gli emiliani. I neroverdi di Alessio Dionisi, invece, vogliono invertire la rotta e uscire dalla crisi dopo aver collezionato tre pareggi (compreso l’ultimo in casa con la Salernitana) e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Nella passata stagione i toscani si imposero con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Baldanzi.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Stirpe’, i gialloazzurri di Eusebio Di Francesco cercano un successo per rialzarsi dopo il ko esterno contro l’Inter di due settimane fa e allontanarsi dalla zona retrocessione. Stesso obiettivo per i rossoblu di Alberto Gilardino, che puntano a dare seguito alla vittoria contro il Verona per prendersi la palma di migliore neopromossa. Nella passata stagione, in Serie B, i ciociari si imposero con il risultato di 3-2. Entrambe le gare saranno trasmesse in esclusiva in tv, su smartphone e tablet sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Empoli e Sassuolo e tra Frosinone e Genoa live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Ranocchia, Fazzini, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Viti; Boloca, Enrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cheddira.

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Vogliacco, Dragusin, De Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Puscas.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 31 punti; Juventus 29; Milan* 26; Napoli 24*; Atalanta* e Fiorentina* 20; Roma, Monza* e Bologna 18; Lazio* 17; Torino 16; Frosinone 15; Lecce e Genoa 14; Sassuolo 12; Udinese 11; Empoli e Cagliari* 10; Verona e Salernitana* 8

*una partita in più