DIRETTA Serie A, Cagliari-Monza: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Cagliari-Monza, lunch match della tredicesima giornata di Serie A

La sconfitta di misura contro la Juventus ha interrotto una striscia di quattro risultati consecutivi, ma ha confermato i progressi fatti dal Cagliari nell’ultimo mese di campionato. Un percorso di crescita che i sardi vogliono subito riprendere in casa contro il Monza, nel lunch match della tredicesima giornata di campionato.

In caso di vittoria, la squadra di Claudio Ranieri sorpasserebbe momentaneamente Empoli e Udinese, impegnate rispettivamente contro Sassuolo (ore 15) e Roma (ore 18). Proprio contro i giallorossi, l’undici di Raffaele Palladino ha incassato l’ultima sconfitta in Serie A. Dopo di allora, i brianzoli hanno conquistato cinque punti in tre partite, portandosi ad un solo punto di distanza dalla squadra di José Mourinho. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita delle 12.30.

Cagliari-Monza: probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma domenica 26 novembre alle 12.30, Cagliari-Monza verrà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Ecco le probabili formazioni del match:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: