Probabili formazioni Milan-Fiorentina: emergenza rossonera, occasione per Jovic

Le formazioni di Milan-Fiorentina, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo, dopo la pausa per le nazionali, a San Siro. Lo farà contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in un match valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

I rossoneri, che vivono un momento di crisi davvero importante, devono fare i conti con l’ennesima emergenza. In attacco mancheranno Leao, Giroud e Okafor, il tecnico di Parma sarà così costretto ad affidarsi a Luka Jović, con Christian Pulisic e Samuel Chukwueze ai suoi fianchi. In panchina, per la prima volta, si accomoderà il giovanissimo Francesco Camarda. C’è davvero grande curiosità per capire se l’attaccante classe 2008 avrà la possibilità di fare il suo esordio nel massimo campionato.

Per quanto riguarda il resto della formazione, scelte obbligate in difesa, dove la coppia centrale, senza il recupero di Kjaer, sarà ancora formata da Thiaw e Tomori. Sugli esterni Calabria e Theo Hernandez, con Alessandro Florenzi che prova il sorpasso sul rettilineo finale. A centrocampo, invece, c’è abbondanza: Pioli, così, pensa di fare un po’ di turnover in vista del Borussia Dortmund. Loftus-Cheek e Rade Krunic sono pronti ad accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Musah, Reijnders e Pobega.

La Fiorentina di Italiano, invece, sbarca a Milano senza problemi di formazione, a parte nel ruolo di terzino destro, dove è pronto a giocare ancora Parisi. L’ex Empoli completerà il reparto difensivo con Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. A centrocampo è Duncan il favorito per affiancare Arthur, con Bonaventura a galleggiare sulla linea della trequarti. Sugli esterni tante possibilità, ma il tecnico siciliano dovrebbe affidarsi a Gonzalez e Kouamé. In avanti più Beltran che Nzola.

Le formazioni di Milan-Fiorentina

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Jovic, Chukwueze. All. Pioli.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano.

Serie A, Milan-Fiorentina: dove vederla in tv

Milan-Fiorentina, che andrà in scena sabato 25 novembre, alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta sia su DAZN, che su Sky Sport, selezionando uno dei canali tra Sky Sport, Sky Sport Uno o Sky Sport 4K.

Il calendario del Milan

E’ davvero fitto il calendario di Milan e Fiorentina, impegnati anche in campo europeo. I rossoneri, così, martedì torneranno in campo contro il Borussia Dortmund, per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Per i viola, invece, l’appuntamento è fissato per giovedì, in Conference League, contro il Genk al Franchi. In Serie A, il Milan il prossimo sabato, sempre alle 20.45, affronterà il Frosinone. La Fiorentina, invece, sarà chiamata ad affrontare domenica alle 15.00, tra le mura amiche, la Salernitana.