Nuova tegola per Sarri, titolarissimo KO: salta anche Lazio-Celtic

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club biancoceleste ha reso noto l’infortunio accorso al difensore. C’è lesione

Dopo il pareggio ottenuto contro la Roma, la Lazio è attesa dalla sfida di campionato contro la Salernitana. La compagine di Sarri è attesa da un vero e proprio bivio della stagione. Tuttavia, l’emergenza infortuni continua a pesare come una spada di Damocle.

Impegnata tra poche ore nella trasferta di Salerno, Sarri dovrà fare a meno di uno dei suoi ‘scudieri’. Alessio Romagnoli, infatti, sarà costretto a restare fermo ai box a causa di una lesione distrattiva a carico del polpaccio destro. Ad annunciare il tutto sono stati proprio i biancocelesti con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Alessio Romagnoli è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva a carico del polpaccio destro“.

Romagnoli salterà dunque la sfida di Champions League contro il Celtic, all’Olimpico, in quella che può essere definita a tutti gli aspetti uno snodo importante per imprimere la sterzata decisiva negli equilibri del girone. Non sono stati ancora stimati con precisione i tempi di recupero, per i quali vi forniremo ulteriori ragguagli se dovessero emergere dettagli più precisi. Romagnoli KO: staremo a vedere quali saranno le contromisure che deciderà di adottare Sarri, anche alla luce degli impegni in rapida successione.