Milan, scippo dalla Premier League: i rossoneri tremano per Camarda

Molti club stranieri, tra cui alcuni di Premier League, hanno messo gli occhi su un talento del Milan. Pericolo per Stefano Pioli

Il Milan rischia di perdere uno dei più grandi talenti della rosa già nelle prossime sessioni di mercato. I rossoneri puntano a trattenere il calciatore, ma la concorrenza dall’estero, soprattutto dall’Inghilterra, è agguerrita.

Le prossime stagioni del Milan sono tutte ancora da decidere, a partire dall’allenatore. Stefano Pioli, infatti, sembra aver perso la fiducia dei tifosi e di parte dello spogliatoio, perciò non è sicura una sua permanenza anche il prossimo anno. Molti interrogativi potrebbero trovare risposta con un eventuale qualificazione agli ottavi di Champions League.

Anche nel reparto offensivo ci sono tantissimi dubbi da risolvere per il futuro. Una delle poche certezze sull’avvenire potrebbe non rimare tale. Il giovane Francesco Camarda, infatti, ha attirato le attenzioni di tantissimi club europei e potrebbe lasciare l’Italia nelle prossime sessioni di mercato. Il classe 2008 ha segnato oltre 400 gol nelle categorie giovanili dei rossoneri, accentrando su di lui tantissime aspettative.

Il talento dell’attaccante italiano non è passato inosservato neanche a Stefano Pioli, che ha già convocato il ragazzo in prima squadra. Su Camarda, secondo quanto riporta 90min, c’è un forte interesse di Chelsea, Liverpool e Manchester City, che sognerebbero di portare in Inghilterra il calciatore. Le possibilità economiche dei club di Premier League superano di gran lunga quelle del Milan, che potrebbe vedersi scippare l’attaccante del futuro.

Non solo la Premier: Camarda piace a tutta l’Europa

Francesco Camarda ha puntati su di se gli occhi di tutto il calcio europeo. Le prestazioni nelle categorie giovanili hanno attirato le attenzioni di tanti club stranieri, soprattutto di Premier League. Il Milan vorrebbe trattenere il calciatore, ma l’età potrebbe rivelarsi un grosso ostacolo.

Il futuro del giovane Francesco Camarda potrebbe essere lontano da Milano. Oltre ai club di Premier League, infatti, si è fatto forte l’interesse di Real Madrid, PSG e Borussia Dortmund. La giovane età del calciatore è un arma a doppio taglio per il Milan. L’attaccante, infatti, non ha ancora compiuto i 16 anni, perciò, fino al suo prossimo compleanno, non potrà firmare un contratto che lo lega ai rossoneri.