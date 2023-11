Mazzarri ammette: “Si sapeva che quest’anno sarebbe stato più difficile”

Il Mazzarri bis a Napoli inizia con una vittoria: gli azzurri sbancano Bergamo con un gol di Elmas e il tecnico toscano può sorridere

Walter Mazzarri porta a casa subito tre punti pesanti e fa tornare il sereno in casa Napoli: il tecnico toscano può sorridere per la prestazione e il risultato raccolto sul campo dell’Atalanta.

I gol di Kvaratskhelia ed Elmas permettono al Napoli di imporsi col risultato di 2-1 sul campo dell’Atalanta, bagnando con una vittoria l’esordio bis di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Una bella soddisfazione per il tecnico toscano che torna a vincere un partita in Serie A dopo 588 giorni: l’ultima volta il 16 aprile del 2022 quando il suo Cagliari, poi retrocesso clamorosamente dopo il suo esonero, si impose di misura sul Sassuolo alla trentatreesima giornata di campionato.

Una vittoria che fa respirare gli azzurri dopo il clamoroso tonfo interno con l’Empoli che ha poi portato all’esonero di Rudi Garcia. E Walter Mazzarri ha subito risposto, sul campo e con i fatti, a chi dubitava delle sue capacità nel gestire una squadra di questo livello. Il Napoli è apparso quadrato e sorridente, riuscendo a portare a casa tre punti che almeno momentaneamente proiettano il Napoli al terzo posto in classifica.

Napoli, le parole di Mazzarri dopo la vittoria di Bergamo

“Vincere qui non è facile e non lo sarà per nessuno” ha esordito Walter Mazzarri ai microfoni di Dazn commentando la prestazione della sua squadra. “Per come abbiamo giocato nel primo tempo mi ero illuso di non soffrire, ma nella ripresa siamo calati e l’Atalanta ci ha messo in difficoltà” ha proseguito il tecnico toscano.

“Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che stravince il campionato e che l’anno dopo poteva cedere un po’” ha spiegato Mazzarri che ha poi sottolineato: “Le altre squadre ora affrontano il Napoli sapendo di affrontare i campioni d’Italia e quindi ci mettono massima attenzione”.

Dunque, secondo il tecnico ex Inter “si sapeva che questo sarebbe stato un anno più complicato”. Ecco perché da quando è tornato a Napoli ha “lavorato su questo, chiaramente ho fatto qualcosina anche sull’aspetto tattico. Osimhen è un giocatore determinante, sta rientrando, speriamo che entri in forma il prima possibile perché di lui c’è tanto bisogno”.

Mazzarri è ampiamente soddisfatto di queste prime settimane all’ombra del Vesuvio: “Questo è un gruppo eccezionale, ho sempre visto positività e voglia di apprendere”. Oggi a Kvaratskhelia aveva chiesto “di incrociarsi con Politano” e di puntare sui “cambi di gioco” per cercare di mettere in difficoltà l’Atalanta. “Il bacio? È nato un feeling con questi ragazzi”. Sulle condizioni di Olivera: “Mi annunciano che non sarà un infortunio leggero, vediamo cosa diranno domani i dottori”. E infine sul ciclo di ferro che attende il Napoli: “Oggi abbiamo visto le prime difficoltà, diciamo che col Real Madrid andremo a fare una amichevole. Parlare di scudetto? Ci mancherebbe”.