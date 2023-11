HIGHLIGHTS | Buona la prima per Mazzarri: battuta l’Atalanta 2-1

Terminata la sosta per le nazionali, il campionato tornava grande protagonista con la tredicesima giornata; uno dei match più interessanti metteva di fronte Atalanta e Napoli, sfida fondamentale per entrambe le squadre. I padroni di casa, dopo un punto negli ultimi centottanta minuti, volevano ritrovare il successo in modo da restare a stretto contatto con la zona Champions League.

Obiettivo tre punti anche per il Napoli che ritrovava, sulla panchina, Mazzarri; il tecnico, scelto per sostituire Garcia, ha il compito di riportare entusiasmo ai campioni d’Italia. Una partita che, fin da subito, è stata decisamente intensa, fisica e con i partenopei bravi a trovare il vantaggio nel finale del primo testo con Kvaratskhelia.

La prima frazione di gioco però è stata caratterizzata da due infortuni; prima Zappacosta e poi Olivera sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Dal Nella ripresa è arrivata la reazione dei bergamaschi che hanno trovato il pareggio grazie al colpo di testa di Lookman. Secondi quarantacinque minuti in cui i padroni di casa sono stati più pericolosi ma l’errore di Carnesecchi è costato carissimo ai suoi: Osimhen, da rapace all’interno dell’area di rigore, ha servito Elmas per il gol vittoria.

Napoli, tre punti pesantissimi: Atalanta in difficoltà

Ritorno perfetto quello di Mazzarri sulla panchina del Napoli; i suoi ragazzi hanno trovato una vittoria importantissima per la classifica ma ance dal punto di vista del morale visto quanto era successo prima della sosta. Decisivi i campi del tecnico partenopeo; la vittoria è arrivata con il gol di Elmas su assist di Osimhen tornato dall’infortunio e subito determinante per la sua squadra.

La vittoria permette al Napoli di salire, momentaneamente al terzo posto in attesa del match tra Milan e Fiorentina; inizia nel migliore dei modi il secondo ciclo di Mazzarri alla guida dei partenopei. Per l’Atalanta, invece, si tratta della seconda sconfitta casalinga consecutiva; un solo punto nelle ultime tre partite e quarto posto che rischia di allontanarsi.

Il rammarico per i padroni di casa è quello di non essere riusciti a trovare la via della rete quando, dopo il pareggio, l’inerzia del match era a favore dell’Atalanta. Ora Gasperini dovrà lavorare per uscire da un momento negativo; la prossima giornata ci sarà la trasferta, per nulla semplice, in casa del Torino. Necessario tornare alla vittoria.

ATALANTA NAPOLI 1-2

44′ Kvaratskhelia (N), 53′ Lookman (A), 79′ Elmas (N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 31 punti; Juventus 29; Napoli 24*; Milan 23; Atalanta* e Fiorentina 20; Roma e Bologna 18; Monza e Lazio* 17; Torino 16; Frosinone 15; Lecce e Genoa 14; Sassuolo 12; Udinese 11; Empoli 10; Cagliari 9; Verona e Salernitana* 8

*una partita in più