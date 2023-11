Italiano, paura prima di Milan-Fiorentina: ha vinto la scommessa, ma c’è un problema

Decisamente interessante la sfida tra Milan e Fiorentina con Italiano che è stato molto bravo a vincere la scommessa

Uno dei match più interessanti della tredicesima giornata del massimo campionato italiano, la prima dopo la sosta di novembre, è quella che mette di fronte Milan e Fiorentina. I rossoneri hanno assolutamente bisogno di conquistare i tre punti dopo i due pareggi nelle ultime quattro sfide; i viola invece hanno l’obiettivo di dimostrare di poter lottare, fino alla fine, per i posti più nobili della classifica.

Diversi i protagonisti nella serata di San Siro e tra questi dobbiamo andare a menzionare, per forza di cose, Bonaventura. Il classe 1989 è uno dei punti fermi della rosa di Italiano e sta dimostrando, in questo primo scorcio di stagione, di poter trascinare la sua squadra verso grandi risultati. Il centrocampista, fino a questo momento, ha realizzato cinque gol e due assist e questa sera vivrà una notte decisamente particolare.

Bonaventura conosce benissimo l’ambiente di San Siro avendo vestito la maglia rossonera per diversi anni; da quando si è trasferito in viola non è ancora riuscito a godersi il suo ex stadio a causa di diversi fattori come il Covid (ha portato il calcio a giocare senza pubblico per un periodo di tempo) e alcuni problemi fisici.

Questa sera sarà diverso perché Bonaventura è in un momento di forma decisamente positivo ed è pronto a mettere in seria difficoltà la difesa rossonera. Lato Milan bisogna parlare di un giocatore che ha fatto il percorso inverso senza riuscire a dare, fino ad ora, il giusto contributo.

Milan Fiorentina, è la grande occasione di Jovic

Nell’ultima sessione estiva di mercato, il Milan ha fatto diverse operazioni di mercato; una di queste ha visto l’arrivo, in maglia rossonera, di Jovic. Il centravanti è stato acquistato dalla Fiorentina ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione non ha portato gli stessi frutti di Bonaventura.

L’attaccante, fino ad ora, non ha dato il contributo sperato e la casella gol segnati è ancora ferma a zero. Un problema per il Milan che, per il match contro i viola, ha mezzo attacco fuori tra squalifiche ed infortuni; il match di San Siro rappresenta una grande occasione per la stagione di Jovic che vuole iniziare a prendersi sulle spalle la sua squadra.

Milan Fiorentina è una partita fondamentale a livello di classifica ma è anche la sfida a distanza tra Jovic e Bonaventura, due ex che stanno vivendo una stagione decisamente diversa con i rispettivi club.