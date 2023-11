Inzaghi non si dà pace: deve prendere una decisione sull’attaccante

La Salernitana è in piena lotta per non retrocedere con Inzaghi che deve prendere una decisione importante per quanto riguarda l’attaccante

Torna la Serie A e il primo match della tredicesima giornata mette di fronte Salernitana e Lazio con i padroni di casa alla ricerca di tre punti importanti in ottica salvezza. Il club non ha iniziato la stagione del migliore dei modi e i problemi da risolvere sono diversi a partire dal discorso relativo all’attacco.

Dal punto di vista offensivo la Salernitana ha realizzato solamente otto gol con la squadra ad essere il terzo peggiore attacco del campionato. Una difficoltà che potrebbe essere risolta nel prossimo mercato invernale; a gennaio la società può intervenire per regalare ad Inzaghi risorse importanti a livello offensivo. Prima di pensare ad acquistare però bisogna cedere e l’unico giocatore che sembra avere mercato è Dia.

Il centravanti, dopo quanto successo la scorsa estate, è rimasto alla Salernitana realizzando fino ad ora quattro gol. Giocatore indispensabile e in grado di fornire un contributo importante a livello realizzativo; il club deve però fare attenzione al prossimo mercato invernale. Non è escluso infatti che diverse squadre possano bussare alla porta della Salernitana per chiedere informazioni sul classe 1996. L’eventuale cessione porterebbe liquidità importante ma non aiuterebbe dal punto di vista tecnico.

Passiamo alla situazione di Jovane Cabral; il centravanti resterà alla Salernitana fino al termine della stagione anche per la sua situazione contrattuale dal momento che è arrivato in prestito dallo Sporting Lisbiona. Non sarà ceduto neanche Ikwuemesi acquistato dal club nell’ultima sessione estiva di mercato e pronto a dare un contributo determinante per il raggiungimento della salvezza.

Difficile una cessione di Stewart nonostante il suo minutaggio, fino a questo momento, sia stato minimo e la voce gol fatti sia ancora ferma a zero; nel mercato però può succedere di tutto. Per quanto riguarda la situazione Botheim, sull’attaccante non sembrano esserci particolari interessi e quindi anche lui dovrebbe restare alla corte di Inzaghi.

Calciomecato Salernitana, Simy e la situazione complessa in attacco

Un discorso a parte lo merita Simy; il centravanti, nell’ultima sessione estiva di mercato, sembrava ad un passo dal dire addio alla Salernitana. L’attaccante però ha rifiutato qualsiasi offerta e questo ha portato la società a prendere una decisione piuttosto forte; Simy è stato messo fuori rosa in attesa del mercato di gennaio.

La situazione però è cambiata complice la classifica della Salernitana e una difficoltà a livello offensivo; Simy è stato reintegrato e ora il club spera di ricevere, in cambio, quei gol di cui la squadra ha assolutamente bisogno per raggiungere l’obiettivo. Al termine di questa panoramica generale sembra molto complicato un nuovo innesto a livello offensivo anche perché, come detto, l’unico centravanti ad avere mercato è Dia e la Salernitana non può permettersi di cedere il suo elemento più importante.