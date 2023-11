Il Milan guarda al futuro: nel mirino una stella del Manchester City

Il Milan guarda già alle prossime sessioni di calciomercato. Nel mirino una giovane stella del Manchester City che sta brillando questa stagione

Uno dei prospetti più importanti del Manchester City potrebbe approdare in Italia, già nella prossima stagione. Il Milan sta guardando al futuro e sogna di strappare un grande colpo sia per il presente che in prospettiva.

Il Milan sta vivendo una stagione di alti e bassi, sia nei risultati che nelle prestazioni. La qualificazione agli ottavi di Champions è ancora molto in bilico, mentre in Serie A si è creato un grosso gap di 8 punti con la prima posizione. La rosa, troppo spesso, si è dimostrata corta per competere in tre diverse competizione, complici anche i tantissimi infortuni muscolari che hanno colpito i giocatori rossoneri.

Per risolvere le problematiche della squadra, la dirigenza del Milan è già al lavoro in vista delle prossime sessioni di mercato. Uno dei principali obbiettivi per l’estate, secondo quanto riporta Fichjes.net, sarebbe il brasiliano Yan Couto. Si tratta di un terzino destro che potrebbe prendere il posto di Alessandro Florenzi tra le fila rossonere, a partire dalla prossima stagione.

Il calciatore è di proprietà del Manchester City, ma quest’anno si è messo in mostra con la maglia del Girona addosso. Nonostante sia solamente un classe 2002, Couto è già stato convocato nella nazionale maggiore del Brasile, durante la sosta di ottobre. Il calciatore potrebbe essere un gran colpo sia per il presente che per il futuro del Milan, ma l’operazione è piuttosto complicata.

Il Milan sogna Couto: le cifre dell’operazione

Portare Couto in rossonero è uno dei sogni del direttore dell’area sportiva del Milan Geoffrey Moncada. L’operazione, però, potrebbe complicarsi per via del volere del Manchester City.

Il Manchester City potrebbe gelare i sogni del Milan. La squadra allenata da Pep Guardiola, infatti, vedrebbe in Yan Couto il sostituito ideale di Kyle Walker, arrivato ormai alle ultime stagione con la maglia dei Citizen. Il rossoneri, però, vorrebbero comunque provare ad affondare il colpo in estate. Il valore del calciatore, secondo Transfermarkt.it, è di 8 milioni di euro, ma se dovesse continuare così potrebbe aumentare notevolmente.