Icardi al Real Madrid, tutta la verità: l’annuncio

Mauro Icardi e il Real Madrid, una pista che si fa sempre più interessante: dichiarazioni sull’intreccio di calciomercato

Al Galatasaray, Mauro Icardi ha ritrovato la verve realizzativa che lo ha sempre caratterizzato in carriera. 15 gol (e 3 assist) fin qui in 20 gare stagionali, l’argentino non si smentisce mai. E su di lui avrebbe messo gli occhi il Real Madrid, in difficoltà in attacco tra gli infortuni e la mancanza di un vero numero nove in rosa a parte Joselu.

Si è già parlato di un Real pronto a mettere sul piatto per gennaio una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Sulla vicenda, arriva chiarezza tramite le frasi rilasciate a ‘Fanatik’, in Turchia, da Elio Letterio Pino, che cura gli interessi di Icardi e ha ammesso: “Il Real per ora non ha ancora presentato una offerta ufficiale. Ma sono a Madrid e sto dialogando con alcuni rappresentanti del club. Per ora non posso dire altro, lunedì tornerò a Istanbul e parlerò con il vicepresidente del Galatasaray, Erden Timur“. Dunque, l’interesse dei ‘Blancos’ nei confronti dell’ex interista è concreto e potrebbe sfociare in un assalto ufficiale.