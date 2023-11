Grave infortunio e doppio scacco Juve: Allegri sotto assedio

Il problema fisico accorso crea una reazione a catena improvvisa: Juventus sorpresa, così si complicano i piani dei bianconeri

A caccia di occasioni. Così si potrebbero sintetizzare le prossime mosse della Juventus sul mercato, con Giuntoli che sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rimpolpare l’organico di Allegri.

Alla luce della situazione economica, però, i bianconeri non potranno operare con impeto sul mercato ma proveranno a massimizzare chances a sorpresa. Non sono pochi i reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato della ‘Vecchia Signora’, che soprattutto sulle corsie esterne e a centrocampo sta monitorando la situazione. Anche l’attacco, però, potrebbe alla lunga configurarsi come un rebus tutto da sciogliere. Il discorso riguardante il rinnovo di Vlahovic, infatti, non è stato ancora sciolto in maniera definitivo e potrebbe aprire le porte a nuovi scenari suggestivi. Diverse esigenze hanno spinto Giuntoli a sondare il terreno non solo per un esterno come Sancho, ma anche nuovi attaccanti. Nelle scorse settimane, infatti, è stato accostato alla Juventus anche il profilo di Guirassy, per il quale però la concorrenza non manca.

Calciomercato Juventus, Real Madrid su Guirassy e Sancho dopo l’infortunio di Rodrygo

Un’indiscrezione dalla Spagna, però, ‘rischia’ di ribaltare le carte in tavola. Secondo quanto evidenziato da ‘El Gol Digital’, infatti, l’infortunio accorso a Rodrygo potrebbe portare il Real Madrid a sondare il terreno per un nuovo esterno offensivo.

Stando alla fonte iberica, infatti, i madrileni potrebbero sfruttare il mercato invernale per seguire una duplice traccia. Le Merengues dovranno decidere se rinforzare il reparto offensivo con una punta di peso oppure se piazzare tutte le proprie carte sull’acquisto di un nuovo esterno. In un modo o nell’altro, però, le strade del Real e quelle della Juve potrebbero incrociarsi.

Non è escluso, infatti, che i Blancos entrino nell’ordine di idee di affondare il colpo o per Guirassy o per Sancho, che il Manchester United non giudica affatto incedibile e che potrebbe partire anche ad una cifra relativamente contenuta. Per adesso il club madrileno non ha ancora presentato un’offerta concreta. Siamo piuttosto nell’ambito delle mere suggestioni. Quanto basta, però, per far drizzare le antenne alla Juve, che vede sia nell’attaccante dello Stoccarda che nel jolly dei Red Devils possibili occasioni da concretizzare. Scenario in aggiornamento.