Giornata di campionato choc: penalizzazione UFFICIALE con effetto immediato

Sebbene il provvedimento fosse già nell’aria, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale che fuga ogni dubbio. Un punto di penalizzazione

A calamitare l’attenzione mediatica in queste ultime settimane sono state anche le vicende extra-campo. Sotto questo punto di vista, quello che sta per volgere al termine è stato un anno molto travagliato in cui verdetti sportivi con annesse classifiche sono state spesso riscritte.

Ciò che sta succedendo in Inghilterra, ad esempio, non può essere affatto trascurato. La penalizzazione comminata all’Everton per il mancato rispetto delle norme del Financial Fair Play potrebbe rappresentare un precedente. In Italia, però, la situazione è ugualmente nebulosa. A tal proposito, occorre prendere in esame il testo del documento della FIGC, nel quale è stata sancita ufficialmente la penalizzazione inflitta all’Imolese per il mancato adempimento dei termini imposti dal pagamento degli stipendi di giugno.

Caso stipendi, UFFICIALE: un punto di penalizzazione inflitto all’Imolese

Si trattava di una notizia che in realtà già trapelava da settimane, legata alle convulse vicende della passata gestione finanziaria del club. L’Imolese, che attualmente milita nel Girone D di Serie D, dovrà scontare un punto di penalizzazione nella stagione corrente. Eccolo stralcio del documento ufficiale che certifica il tutto:

“Imolese Calcio per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice di giustizia sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata (…). Vista l’informazione trasmessa alla procura generale dello sport; vista la prestazione del consenso da parte della procura federale; rilevato che il presidente federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 23 giorni di inibizione per il Ulisse Savini e di 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva per la società Imolese Calcio 1919″.